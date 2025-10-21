Récord Histórico en NBA: 135 jugadores internacionales abren la temporada 2025

La temporada de la NBA arranca el hoy, y las plantillas de la noche inaugural de la liga muestran un récord de 135 jugadores nacidos fuera de EE. UU. Provienen de 43 países (igualando un récord) y 71 son de Europa, la mayor cantidad en la historia de ese continente.

Este avance se produce en un momento en que la NBA está en conversaciones con la FIBA ​​(el organismo rector mundial del baloncesto) para desarrollar una nueva liga en Europa, algo que podría suceder ya en 2027.

Shai Gilgeous-Alexander Giannis Antetokounmpo Luka Doncic

«El estado del baloncesto en Europa me parece fantástico», declaró el comisionado de la NBA, Adam Silver, el mes pasado. «Tienen sus propias tradiciones, que por supuesto queremos mantener, pero creemos que existe la oportunidad de traer una liga al estilo NBA al continente y llevar el baloncesto a otro nivel».

Canadá tiene la mayor cantidad de jugadores no estadounidenses con 23, seguido de 19 de Francia y 13 de Australia. Y los Atlanta Hawks abren la temporada con 10 jugadores internacionales en su plantilla, igualando un récord de la NBA.

Los 30 equipos cuentan con al menos un jugador internacional en sus plantillas para la noche inaugural. Y se espera que la NBA finalice pronto un nuevo formato del Juego de las Estrellas, en el que jugadores estadounidenses se enfrentarán a jugadores internacionales en un torneo.

Shai Gilgeous-Alexander, canadiense del Oklahoma City, es el actual MVP. Jugadores nacidos fuera de EE. UU. (el serbio Nikola Jokic tres veces, el griego Giannis Antetokounmpo dos veces, el camerunés Joel Embiid una vez y Gilgeous-Alexander una vez) han ganado los últimos siete premios MVP de la NBA, la racha más larga en la historia de la liga.