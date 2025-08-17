¿Récord histórico? República Dominicana decomisa más de 224 toneladas de drogas en cinco años

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, destacó el liderazgo del Gobierno del presidente Luis Abinader en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional. Sus declaraciones se dieron durante la graduación de la 124.ª promoción del Curso Básico de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), celebrada en el Centro de Entrenamiento de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en Quantico, Virginia.

En su intervención, el vicealmirante Cabrera Ulloa precisó que en los últimos cinco años, la República Dominicana ha decomisado más de 224 toneladas de drogas ilícitas, un récord que consolida el liderazgo del país en la región en la lucha contra el narcotráfico.

“Este logro ha sido posible, en gran medida, gracias al apoyo constante de la DEA, que ha trabajado hombro a hombro con nuestras unidades, aportando entrenamiento, inteligencia y respaldo operativo”, señaló el presidente de la DNCD.

Cabrera Ulloa aseguró que estas cifras no son producto del azar, sino del profesionalismo de los agentes, formados en programas donde adquieren herramientas tácticas, investigativas y de cooperación internacional que marcan la diferencia en el terreno.

“En representación del presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, deseo expresar nuestro más sincero reconocimiento al administrador Terrance C. Cole, cuya visión ha fortalecido la cooperación internacional y potenciado el impacto de nuestras operaciones conjuntas”, agregó.

DEA felicita

Michael A. Miranda, agente especial a cargo de la División del Caribe de la DEA, expresó: “Es un honor felicitar a los graduados del Curso Básico de la Unidad de Investigación Sensitiva en Quantico, Virginia, quienes hoy culminan una etapa de formación que refuerza nuestras capacidades conjuntas en la lucha contra el crimen organizado”.

Miranda destacó el liderazgo ejemplar del vicealmirante Cabrera Ulloa y de la DNCD, cuyo compromiso incansable ha sido determinante para alcanzar resultados históricos en la región.

“La colaboración entre la DEA y la DNCD constituye un modelo de cooperación internacional que trasciende fronteras, integrando esfuerzos de capacitación, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas que han debilitado significativamente a las organizaciones criminales transnacionales. Estos logros reflejan la fortaleza de nuestras instituciones y la firme voluntad de ambos gobiernos de proteger la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades en el Caribe y más allá”, enfatizó.

A los nuevos graduados, Miranda les expresó su felicitación y exhortación a continuar con la misma disciplina, valentía y compromiso demostrados hasta ahora.

El presidente de la DNCD agradeció a toda la administración de la DEA, especialmente a su equipo de liderazgo y agentes, entre ellos Michael A. Miranda y el agregado en República Dominicana, Kaleb Sanderson.

Cabrera Ulloa informó que esta capacitación marca la decimoquinta ocasión en que miembros de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) participan en este riguroso entrenamiento. Antes de esta clase, 201 agentes ya habían completado el curso básico, fortaleciendo así la experiencia y capacidades del DNCD y traduciendo este esfuerzo en resultados contundentes en el combate al crimen organizado transnacional.