Recordando a la inspiradora Madre Teresa de Calcuta con sus frases célebres 

Un 5 de septiembre como hoy, partió la Madre Teresa de Calcuta, símbolo de amor y servicio a los más necesitados.

Nacida en una familia acomodada, decidió dedicar su vida a los pobres y enfermos, fundando en 1950 la congregación de las Misioneras de la Caridad. Desde entonces, su imagen con el sari blanco de bordes azules se convirtió en sinónimo de entrega y compasión.

Aquí sus frases más célebres:

Si estás juzgando a las personas, no tienes tiempo de amarlas.

¿Cuál es mi pensamiento? Yo veo a Jesús en cada ser humano. Me digo: este es Jesús hambriento, tengo que darle de comer. Este es Jesús enfermo. Este tiene lepra o gangrena; tengo que lavarle y atenderle. Yo sirvo porque amo a Jesús.

Un sacrificio, para ser verdadero, tiene que costar, tiene que doler, tiene que vaciarnos de nosotros mismos.

Cuando un pobre muere de hambre, no ha sucedido porque a Dios no le importe el o ella. Sucede porque ni tu ni yo hemos dado a esa persona lo que necesitaba.

Sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra al agua para crear muchas ondas.

Nunca entenderé todo el bien que una simple sonrisa puede lograr.

Si no puedes alimentar a cien personas, alimenta solo a una.

