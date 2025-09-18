Recorrido de la ADP revela condiciones críticas en escuelas de Santo Domingo Este

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) realizó un recorrido por centros educativos del municipio, donde se evidenciaron serias deficiencias que afectan el desarrollo del año escolar y ponen en riesgo la calidad de la enseñanza.

Durante la visita, docentes y personal administrativo denunciaron que una de las escuelas fue inaugurada como supuesto politécnico, pero hasta la fecha no ha recibido los recursos prometidos. “Nos instalaron el sistema eléctrico para un aula digital, pero nunca llegaron las computadoras”, expresó una coordinadora del centro.

Licinio Almonte director del Centro Educativo La Milagrosa, en Cancela Arriba, La Ureña-Video José de León

Entre los principales problemas reportados se encuentran:

Laboratorios sin habilitar, lo que impide impartir clases prácticas de ciencias.

Director Escuela Orlando Martínez- Video José de León



Aulas sobrepobladas, con hasta 36 estudiantes en espacios reducidos, sin ventilación adecuada ni abanicos.

Falta de personal de apoyo, con solo cinco conserjes para más de 700 estudiantes.

Condiciones de inseguridad, incluyendo amenazas externas, ralladuras de vehículos del personal y pelotazos provenientes de un play contiguo que ya han causado lesiones.

Infraestructura deteriorada, con filtraciones que provocan que “llueva dentro del aula”, según relatan los maestros.

Problemas de salud entre docentes, como crisis de migraña y alergias, agravadas por el ambiente escolar.

Una maestra expresó su frustración: “No pueden exigir calidad cuando estamos dando clases en estas condiciones. Tengo que hacer malabares para moverme entre los estudiantes. A veces me siento prácticamente fuera del aula”.

Yeserlin Rosario Maestra- Video José de León

La comunidad educativa hizo un llamado urgente al Ministerio de Educación para que intervenga con un plan de emergencia que garantice condiciones dignas para estudiantes y docentes. “Necesitamos que nos ayuden, que hagan la escuela como debe ser, también por los niños”, concluyó una docente visiblemente afectada.