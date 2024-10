Recorrió 43 kilómetros entre los escombros del huracán Helene para asistir a la boda de su hija

David Jones es el protagonista de una travesía épica. Caminó por terrenos peligrosos y lodo profundo para cumplir su palabra

Atrapado entre la destrucción y la desesperación, David Jones se convirtió en un símbolo de la inquebrantable determinación de un padre. Cuando el huracán Helene arrasó con carreteras, puentes y dejó a comunidades incomunicadas, Jones decidió que nada lo detendría para cumplir su promesa de llevar a su hija al altar.

La ceremonia de la boda estaba programada para las 11 de la mañana en Tennessee, y aunque el camino desde su casa en Carolina del Sur, normalmente de dos horas en coche, se había convertido en una travesía peligrosa y casi imposible, no hubo duda para él: llegaría como fuera necesario.

El 27 de septiembre, Jones inició el viaje con la intención de recorrer en coche los casi 43 kilómetros que lo separaban de su destino. Pero pronto, la ruta se volvió intransitable, y las autoridades bloquearon todos los accesos por la devastación.

Sin otra alternativa, este corredor de maratón de 64 años se bajó de su Ford Explorer, tomó su mochila y decidió que seguiría su camino a pie a través de caminos secundarios, escombros y oscuridad, enfrentando una misión titánica para asegurarse de que estaría al lado de su hija en uno de los momentos más importantes de su vida.

El huracán Helene dejó un rastro de devastación que convirtió el viaje de David Jones en una verdadera odisea. Las ráfagas de viento y lluvias torrenciales arrasaron con carreteras y puentes, dejando comunidades enteras incomunicadas.

La región de Boiling Springs, en Carolina del Sur, donde Jones se encontraba al momento de la tormenta, sufrió graves daños, y el panorama era desolador: árboles caídos, caminos destrozados y el suministro eléctrico interrumpido.

A medida que avanzaba hacia Tennessee para llegar a la boda de su hija, la magnitud del desastre se hacía evidente. La carretera interestatal estaba completamente cerrada, y Jones fue testigo de una larga fila de autos y camiones detenidos.

Las autoridades, que trabajaban para despejar las vías, le informaron que no había puentes estables y que todos los caminos secundarios estaban destruidos o bloqueados. La situación parecía insalvable, con tramos de carretera desaparecidos y grandes montones de escombros de hasta dos metros de altura. “Hollywood no podría haber hecho una mejor descripción”, relató Jones sobre la devastación, comparando el escenario con un escenario de película apocalíptica.

El paisaje hostil del huracán convirtió el trayecto en una prueba extrema. Durante la noche, la oscuridad era total, sin alumbrado público y solo con la luz de la luna, Jones se adentró en zonas llenas de lodo y escombros que parecían interminables.

Su determinación se puso a prueba cuando cayó en una masa de lodo que lo atrapó hasta las rodillas, casi como arenas movedizas. Sin embargo, Jones logró salir a duras penas y continuó avanzando, paso a paso, hacia el lugar donde su hija esperaba para casarse.

La travesía de David Jones fue un testimonio de ingenio y perseverancia ante la adversidad. A medida que avanzaba entre los escombros dejados por el huracán Helene, se enfrentó a múltiples desafíos que hubieran hecho retroceder a cualquiera.

Al ser detenido por las autoridades que bloqueaban el paso, Jones insistió con firmeza en su objetivo: “Mi hija se casa a las 11 en punto y voy a estar allí para acompañarla hasta el altar”. Su actitud determinada lo llevó a buscar caminos alternativos y soluciones para avanzar, incluso cuando parecía que no había forma de superar los obstáculos que se interponían en su camino.

El trayecto nocturno fue particularmente complicado. La falta de electricidad y de alumbrado público transformó el paisaje en una extensión oscura y peligrosa. Jones avanzaba a tientas, esquivando los escombros y navegando entre las huellas dejadas por el huracán.

La aparición de maquinarias de construcción, como excavadoras y topadoras que intentaban despejar las carreteras, aumentaba la dificultad, pues a menudo se encontraba rodeado de montañas de escombros que bloqueaban su paso. Al tratar de bordear estas pilas de desperdicios, terminó hundiéndose en un lodo espeso que casi lo dejó atrapado.

A pesar de los imprevistos, Jones no perdió la calma. Cuando su zapato quedó atrapado en el lodo, se arrodilló y cavó con sus manos hasta recuperarlo, consciente de que no podría continuar sin ambos zapatos. A cada paso se enfrentaba con un nuevo reto, desde caminar de rodillas para sortear obstáculos hasta deslizarse debajo de los escombros para encontrar un camino libre.

Sin embargo, nada lo detenía. Su mentalidad de corredor de maratón lo ayudó a mantener el ritmo y el enfoque, recordando siempre que la meta final era estar junto a su hija el día de su boda, sin importar las dificultades que encontrara en el camino.

Durante su travesía hacia la boda de su hija, se encontró en repetidas ocasiones con las autoridades que patrullaban la zona, tratando de mantener el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos en medio del caos que dejó el huracán Helene.

Desde el principio, Jones tuvo que enfrentarse a policías estatales y agentes encargados de la emergencia, quienes intentaron detenerlo y convencerlo de que volviera a su vehículo por razones de seguridad. Sin embargo, su determinación de llegar a tiempo para llevar a su hija al altar lo impulsó a seguir adelante, a pesar de que muchos de los oficiales le advirtieron de los riesgos y le sugirieron dar marcha atrás.

“Señor, necesito llegar a Johnson City”, le dijo Jones al comandante del incidente cuando se encontró con el bloqueo en la carretera interestatal. La respuesta del oficial fue tajante: “Lo siento. No puede. Los puentes no funcionan. Nadie puede pasar”. Le explicaron que todos los caminos secundarios también estaban intransitables, destruidos por la tormenta. Sin embargo, esto no disuadió a Jones, quien con su tono firme y seguro insistió en que encontraría una manera de llegar, aunque tuviera que hacerlo a pie.

A lo largo del trayecto, los policías estatales que se cruzaban en su camino intentaban detenerlo, preocupados por su seguridad y por los peligros que podría enfrentar. Cada vez que lo paraban, él les explicaba que su misión era llegar a la boda de su hija a las 11 de la mañana y que no había fuerza que lo hiciera retroceder. Así, la noticia de su determinación y de su largo recorrido a pie se propagó entre las autoridades de la zona.

A tal punto llegó su historia, que en un momento un policía estatal se detuvo a su lado, bajó la ventanilla y le preguntó: “Señor, ¿es usted el que está intentando llegar a la boda de su hija?”. Con una sonrisa, Jones confirmó que sí, y el oficial, admirando su determinación, respondió: “Todos estamos hablando de usted, todos dijeron que está decidido”.

Aunque algunos oficiales le ofrecieron ayuda para avanzar ciertos tramos, como el traslado hasta el centro de Erwin, la mayor parte del recorrido la hizo caminando solo, enfrentando las difíciles condiciones del terreno. Estos encuentros con las autoridades reflejaron tanto la magnitud del desastre como la tenacidad de un padre dispuesto a todo por cumplir su promesa.

El reflector rojo que David Jones encontró al costado de la carretera durante su travesía se convirtió en un símbolo poderoso de su viaje y del amor incondicional hacia su hija. Mientras caminaba por las carreteras oscuras, el reflector sirvió como una luz guía y un elemento de seguridad para que los autos que pasaban a gran velocidad pudieran verlo. Sin embargo, más allá de su función práctica, el reflector adquirió un profundo significado personal para Jones y los recién casados, Elizabeth y Daniel Márquez.

Tras la ceremonia de boda, durante la recepción, Jones decidió contar la historia completa de su viaje de casi 43 kilómetros, en el que recorrió 27 kilómetros a pie, enfrentándose a caminos inundados, escombros y la oscuridad de la noche. Emocionado y conmovido por haber llegado a tiempo para acompañar a su hija al altar, sacó el reflector rojo que había llevado consigo durante todo el trayecto y se lo entregó a la pareja como un regalo especial.

En su discurso, Jones explicó el valor simbólico del reflector: “Quiero que conserven este reflector como recordatorio de que siempre debemos protegernos mutuamente, incluso en los momentos más oscuros. Es cuando más lo necesitamos, como me pasó a mí y para que ustedes dos sigan siendo un reflejo de la bondad de Dios, porque son muy buenas personas”. Este gesto emocionó a todos los presentes, resaltando la travesía del padre y el mensaje de apoyo y resiliencia que deseaba transmitir a su hija y su yerno.

La boda de Elizabeth Jones y Daniel Márquez no fue como cualquier otra. Debido al paso del huracán Helene, la ceremonia en la iglesia de St. Mary, en Johnson City, se celebró de una manera especial: a la luz de las velas. La devastación provocada por el huracán había dejado la ciudad sin electricidad, lo que obligó a los novios y a sus invitados a adaptarse a las circunstancias y crear un ambiente íntimo y emotivo.

El evento, que habría contado con toda la iluminación y planificación propia de una boda tradicional, se transformó en una ceremonia llena de simbolismo y sencillez. La tenue luz de las velas iluminaba a los presentes mientras la pareja intercambiaba sus votos. La falta de electricidad no impidió que el momento fuera conmovedor, y el ambiente creado por las velas acentuó la calidez y el amor compartidos por los recién casados y sus seres queridos.

David Jones, quien había atravesado un largo y desafiante viaje para estar presente, llegó a la iglesia justo a tiempo para acompañar a su hija al altar. El hecho de haber superado las adversidades del huracán para cumplir con su rol paterno hizo que el momento fuera aún más significativo. La ceremonia, a pesar de los contratiempos, se convirtió en un evento inolvidable, donde la resiliencia y el amor familiar brillaron más que cualquier otra cosa.

Después de la ceremonia, los invitados se reunieron para la recepción de la boda, y aunque tampoco había electricidad, esto no impidió que la celebración continuara. Entre risas y lágrimas, la historia del viaje de David se convirtió en un tema central de conversación, y su dedicación fue vista como una muestra de amor inquebrantable.

El reflector rojo que Jones había utilizado en su trayecto para iluminar su camino y protegerse en la oscuridad se convirtió en un símbolo para la pareja, sellando el compromiso no solo entre los recién casados, sino también con el apoyo y la protección familiar en medio de la tormenta.