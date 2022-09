Recorte del presupuesto de Educación sería para palear precios combustibles

Al calificar la situación actual como «un gran problema», el ministro de Hacienda, Jochy Vicente, aseguró este lunes que los poco más de RD$4 mil millones que serían quitados del presupuesto para el Ministerio de Educación, irían, junto a otros fondos de otras instituciones públicas, a palear la situación mundial con los precios de los combustibles.

El funcionario explicó a periodistas luego de sostener una reunión con varios congresistas, con los que abordó la reformulación al presupuesto complentario, que «por temas de contrato» no se podrá cumplir con la ejecución presupuestaria en Eduación, como el caso de algunas aulas que no han sido terminadas.

En ese sentido, dijo el ministro de Hacienda, cerca del 80 % de los gastos que están incorporados en la reformulación del presupuesto complementario, están asosciados a las atenciones derivadas de la inflación, combustibles, fertilizantes, entre otros impactos provocados por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y así poder atender «a los más vulnerables».

En el encuentro con los legisladores, participó, además, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa, entro otros funcionarios relacionados al tema.

Se informó que el próximo miércoles 7 de septiembre conocerán las conclusiones sobre la revisión de la modificación del presupuesto complementario.

Se recuerda que varios sectores se han pronunciado en contra de la reducción del 4 % del presupuesto educativo. El exministro de dicha entidad, Melanio Paredes, advirtió la pasada semana que «es inconstitucional» que se le quite fondos a una entidad con fines eduactivo para traspasarlo a otra institución.

«Si se entiede que ese dinero no se usó bien, que se evalúe por qué ese dinero no se usó bien y se castigue a quien se tenga que castigar. Ahora, lo que ha pasado este año, no es problema que se confirieron algunas donde no había o que se lo robaron, es que no lo ejecutaron, y eso tiene un sólo nombre: ineficacia», indicó el exfuncionario sobre los cerca de cinco mil millones de pesos que no se habrían ejecutado en Eduación.

En ese sentido, Paredes aseguró que por segundo año seguido, la gestión del presidente Luis Abinader recorta el presupuesto consignado del 4 % del Producto Interno Bruto. Dijo que resulta contraproducente que las autoridades gubernamentales decidan quitarle recursos a dicho sector cuando además se existen «dificultades históricas de garantizar aprendizajes efectivos a nuestros estudiantes».