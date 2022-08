¡Recuerda! El 16 de agosto “Día de la Restauración” no se trabaja

El Ministerio de Trabajo reitera a toda la colectividad empresarial y trabajadora de la República Dominicana que el martes 16 de agosto “Día de la Restauración”, no se trabaja y su carácter no laborable no se cambia (por aplicación de la Sentencia No. 14 del 20/02/2008 de la Suprema Corte de Justicia).

Todos los trabajadores deben reintegrarse a sus labores cotidianas el miércoles 17 de agosto, según lo establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados.

La celebración de esta fecha 16 de agosto, de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.

Día de la Restauración: ¿Qué pasó el 16 de agosto de 1863?

Este 16 de agosto de 2021 se conmemora el 158 aniversario de la Guerra por la Restauración de la Independencia Nacional, comandada por el general Gregorio Luperón, un período que se extendió desde el 1863 al 1865, luego de que en 1861 el presidente, Pedro Santana, anexara el país a España después de que Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella lograran la independencia de Haití en 1844.

Para la época de la anexión la República Dominicana se encontraba en banca rota, como consecuencia de las luchas independentistas, por lo que Santana convenció a la sociedad dominicana de que convertir el recién establecido país en una provincia española era una buena idea.

Sin embargo, tras la anexión a España, las autoridades del reino que se establecieron en la isla comenzaron a maltratar a la población y a reservarse los mejores puestos de trabajo y riquezas para sí mismas, además de la crisis económica producida por el mal manejo de los españoles.

Pese a varios intentos fallidos de insurrección en 1863 surgió en Santiago un movimiento libertador dirigido por Gregorio Luperón, quien con su liderazgo y estrategia organizó a los campesinos y ciudadanos que se sumaron a la lucha que tenía como objetivo reconstruir y restructurar un gobierno nacional independiente y soberano.

Sin embargo, luego de que el movimiento restaurador lograra una importante victoria contra el presidente Santana en la localidad de Arroyo Bermejo de la provincia Monte Plata lo que lo hizo replegarse a la ciudad de Santo Domingo dónde estaba establecido su poder e influencia y evitar así volver a enfrentar a los restauradores.

Las tropas restauradoras volvieron a tener una victoria contra las autoridades anexionistas en 1864 comandadas por el nuevo gobernador de España en la isla, José de la Gándara, negoció la derrota en 1865 con Luperón y los demás restauradores abandonando el país para julio de 1865.