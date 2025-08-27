¿Recuerdan el caso? Ambiorix Nepomuceno recurre en casación condena por asesinato de Paola Languasco  

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se reservó para el mes de septiembre el fallo del recurso de casación interpuesto por Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, condenado a 20 años de prisión por el asesinato de la abogada Paola Languasco en 2015.

Nepomuceno, quien busca anular la sentencia dictada por tribunales de primera y segunda instancia. Además de la pena de prisión, el condenado fue sentenciado al pago de RD$10 millones como indemnización a los padres de la víctima.

Un caso que conmocionó al país

Paola Languasco desapareció en abril de 2015 tras salir de su residencia en Puerto Plata rumbo a Santiago, donde se reuniría con Nepomuceno. Su cuerpo fue hallado 19 días después en una alcantarilla del residencial Los Jardines del Norte, con signos de violencia y heridas de proyectil.

En 2017, también fueron condenados Cristino Antonio Mármol y Lariel Alejandro Pichardo Marte, señalados como cómplices en el crimen, a 20 años de prisión cada uno.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

