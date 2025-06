¿Recuerdas estos juegos? 5 que jugábamos de niños y casi han desaparecido  

El juego sigue siendo una herramienta esencial en el desarrollo infantil, aunque ha cambiado en las últimas décadas.

En República Dominicana como en otras partes del mundo, conviven las infancias que se divierten con juegos tradicionales al aire libre con quienes exploran mundos virtuales a través de dispositivos digitales.

Lamentablemente, los niños cada vez participan menos en juegos tradicionales y recordemos algunos de los juegos más conocidos en país.

El Topao

Se juega entre un grupo de tres o más personas, donde se escoge uno que se queda y es denominado “El loco” quien tiene que perseguir a los demás y topar a cada miembro quién pasa a ser el quedao’ o topao’.

Hay un lugar que se denomina “El Tani o tanibol” que por lo general es un árbol, una columna o pared, un carro, o lo que aparezca” que cuando se está en contacto con él, se está a salvo. El juego inicia donde todos salen corriendo y “El Loco” los persigue, Si “El Loco” toca (topa) a alguien que no está haciendo contacto con “El Tani” deja de ser “El Loco” y el nuevo “Loco” es la persona topada, dándole continuidad al juego.

El Escondido

Es un juego en grupo, en el que un niño o niña tiene que contar con los ojos cerrados hasta el número que se acuerde entre todos y al terminar la cuenta, debe avisar en voz alta a los demás. Entonces, debe salir a buscar a los demás niños, que se habrán escondido mientras contaba con los ojos cerrados.

Cuando el niño encuentra a alguien, debe tocarlo para eliminarlo y seguir buscando. Para salvarse, los niños que están escondidos tienen que correr al lugar donde estaba contando y tocarlo antes de que les atrape.

Flores y Conventos

Los jugadores escogen un líder, este dice al grupo: “Flores y convento conventos y flores que vayan y vengan y no se detengan y me traigan”… El líder pide algún objeto…. una hoja, una piedrita, una bola, etc.

El primero que lo traiga, pasa a ser el líder. Se elige un miembro del grupo al que le llaman rey, el rey manda a buscar algo, o a toparle a algo. …. Se juega el lider diciendo: flores y conventos —-conventos y flores — que valla y que venga—– que no se detenga —- que me busque tal cosa… y entonces todos corren a buscar lo que ordeno y el ultimo que llega aguanta un castigo que es impuesto por el grupo y ejecutado por el mismo.

Arroz con Leche

Su origen no podríamos precisarlo, pero si podríamos dar testimonio de que este juego es conocido tanto en Europa como en América Latina. La forma en que los juegan en Europa es similar a la nuestra y es muy posible que haya llegado a nosotros a través de España siendo su función principal la oral.

Brinca la tablita

Se coloca una tabla en el piso, se sortean los turnos de los participantes y se colocan en filas uno detrás del otro a un extremo de la tabla, cada participante, a su debido turno, brinca alternando los pies a ambos lados de la tablita, se brinca al ritmo de la canción brinca la tablita, yo la brinque, bríncala tu ahora que yo me canse, dos y dos son cuatro y dos son seis y dos son ocho y ocho dieciséis.

Se acelera el ritmo de la canción para que el que este brincando pierda el equilibrio, si esto sucede otro participante lo remplaza.