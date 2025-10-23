¿Red de apuestas en NBA? Lo que se sabe del escandalo que sacudió la liga

El entrenador de los Portland Trail Blazers y un jugador de los Miami Heat fueron arrestados el jueves junto con más de 30 personas en un operativo contra dos extensas operaciones de apuestas que, según las autoridades, filtraron información privilegiada sobre atletas de la NBA y manipularon partidas de póker respaldadas por familias mafiosas.

El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fue acusado de participar en una conspiración para amañar partidas de cartas de alto riesgo vinculadas a familias del crimen organizado de La Cosa Nostra que estafaron a jugadores desprevenidos por al menos 7 millones de dólares. El base de los Heat, Terry Rozier, fue acusado en otro esquema de explotar información privada de jugadores para ganar apuestas en partidos de la NBA.

Las dos acusaciones formales reveladas en Nueva York crean una enorme nube para la NBA, que inauguró su temporada esta semana, y muestran cómo ciertos tipos de apuestas son vulnerables al fraude masivo en la creciente y multimillonaria industria legal de las apuestas deportivas.

Puede leer: Arrestan a Terry Rozier, de Miami, y Billups, de Portland: aquí de qué se les acusa

Investigación del FBI

Joseph Nocella, el principal fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, lo calificó como «uno de los esquemas de corrupción deportiva más descarados desde que las apuestas deportivas en línea se legalizaron ampliamente en los Estados Unidos».

“Mi mensaje a los acusados ​​que han sido arrestados hoy es este: su racha ganadora ha terminado”, dijo Nocella. “Se les acabó la suerte”.

Ambos hombres enfrentan cargos de conspiración por lavado de dinero y fraude electrónico. También fue imputado el exentrenador asistente y jugador de la NBA, Damon Jones, acusado de participar en ambos esquemas.

“El fraude es abrumador”, declaró a la prensa el director del FBI, Kash Patel. “Estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude, robo y hurto a lo largo de una investigación de varios años”.

Sin embargo, el presunto fraude palideció en comparación con las riquezas que los atletas ganaron en la cancha. Billups, quien ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto el año pasado, obtuvo alrededor de 106 millones de dólares en ganancias a lo largo de sus 17 años de carrera. Rozier ganó alrededor de 160 millones de dólares en sus etapas en Boston, Miami y Charlotte.

Declaraciones

Billups y Rozier han sido suspendidos de sus equipos, según la NBA, que afirmó estar cooperando con las autoridades.

“Tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad, y la integridad de nuestro deporte sigue siendo nuestra máxima prioridad”, declaró la NBA en un comunicado.

Horas después de su arresto, Rozier compareció ante un tribunal federal en Orlando, Florida, vestido con una sudadera de los Charlotte Hornets, esposado y con grilletes. Billups compareció ante un juez en Portland, Oregón. Ambos hombres fueron puestos en libertad bajo ciertas condiciones. El abogado de Billups, Chris Heywood, declinó hacer comentarios tras la audiencia.

El abogado de Rozier, Jim Trusty, declaró en un comunicado que su cliente “no es un jugador” y “espera ganar esta batalla”. Trusty criticó a las autoridades por no permitir que su cliente se entregara por su propia cuenta y acusó a los funcionarios de querer “la gloria injustificada de avergonzar a un atleta profesional con un paseo delictivo”.

El jueves se dejaron mensajes en un número de teléfono y una dirección de correo electrónico que figuran en los registros públicos de Jones.

Mafia involucrada

En el esquema de apuestas deportivas, Rozier y otros acusados ​​están acusados ​​de acceder a información privada de jugadores o entrenadores de la NBA que podría afectar el rendimiento de un jugador y de compartir dicha información con terceros para que pudieran realizar apuestas. En ocasiones, los jugadores alteraban su rendimiento o se retiraban de los partidos antes de tiempo para manipular las apuestas de apoyo, un tipo de apuesta que permite a los apostadores apostar sobre si un jugador superará una determinada estadística, como la cantidad total de puntos, rebotes o asistencias, según la acusación.

En una ocasión, Rozier, mientras jugaba para los Charlotte Hornets en 2023, dijo a la gente que planeaba abandonar el partido antes de tiempo debido a una supuesta lesión, lo que permitió a los apostadores realizar apuestas que les reportaron decenas de miles de dólares, según las autoridades. Ese partido contra los New Orleans Pelicans causó controversia en su momento. Rozier jugó los primeros 9 minutos y 36 segundos del partido antes de retirarse, alegando un problema en el pie. No volvió a jugar esa temporada.