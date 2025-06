Ante las protestas registradas en Los Ángeles contra las redadas migratorias y deportaciones impulsadas por el Gobierno de Donald Trump, el cónsul dominicano en esa ciudad, Alfonso Rodríguez, informó que hasta el momento no se ha reportado la detención de dominicanos.

“Todavía no ha llegado ningún reporte al consulado de que hayan dominicanos que los hayan apresado para deportación”, declaró el diplomático a Telemicro.

Rodríguez explicó que la mayoría de los dominicanos que residen en los estados de Nevada, Arizona y California tienen entre 10 y 20 años viviendo en Estados Unidos y cuentan con estatus legal, por lo que no se han visto involucrados en estos operativos migratorios.

Alfonso Rodríguez, cónsul dominicano en Los Ángeles.

Además, denunció que algunas de las detenciones recientes afectan a personas con residencia o pasaporte estadounidense, únicamente por tener “perfil latino” y no hablar inglés. En ese contexto, informó que el consulado ha habilitado una línea disponible las 24 horas para reportar casos de dominicanos desaparecidos o presuntamente detenidos.

«Se están llevando a mucha gente que no están chequeando bien si son ilegales o no. Hay muchas denuncias de gente con residencia y pasaporte norteamericano que se los están llevando simple y llanamente porque tienen el perfil de latino y no hablan inglés», sostuvo.

Sobre las protestas

El también cineasta calificó de nocivas las protestas violentas registradas en la ciudad, al considerar que afectan a personas ajenas a las decisiones gubernamentales.

“Considero que la quemadera de gomas y la rompedera de vitrina desvirtúa la causa porque ningún dueño de negocio tiene la culpa de lo que está pasando. ¿Por qué tienen que romperle la vitrina y saquear el negocio? Eso está muy mal”, afirmó.

Contexto

Policías detienen a personas durante las protestas en contra de las redadas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 10 de junio de 2025, en Los Ángeles (California). EFE/Allison Dinner

Las protestas comenzaron el pasado viernes en Los Ángeles, una ciudad de mayoría latina, en rechazo a las redadas realizadas por el Servicio de Control de Inmigración (ICE) y la política de deportaciones del expresidente Trump. Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la policía y la quema de vehículos.

Como respuesta, el exmandatario ordenó el despliegue de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, una medida rechazada por el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quienes la calificaron como desproporcionada y generadora de mayor tensión, según reportó la agencia EFE.

