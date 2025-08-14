El Sindicato de Trabajadores de la Refinería Dominicana de Petróleo (Sitradope) entregó un reconocimiento al presidente del Consejo de Administración de Refidomsa, Dr. Leonardo Aguilera, en agradecimiento por su papel en la consolidación de un clima laboral armonioso y respetuoso dentro de la empresa estatal.

Durante su intervención, Lucas Rojas, secretario general de Sitradope, destacó que este reconocimiento responde al compromiso demostrado por el Dr. Aguilera con el bienestar de los colaboradores y con el fortalecimiento del diálogo entre la administración y el sindicato.

En el marco de su gestión, se han firmado dos pactos laborales entre Refidomsa y Sitradope, los cuales fueron fruto de un proceso de discusión basado en el consenso, el respeto mutuo y el interés común por la estabilidad institucional.

Al recibir el reconocimiento, el Dr. Aguilera expresó su agradecimiento y reafirmó su compromiso de seguir fomentando un ambiente de trabajo constructivo.

“Me siento profundamente complacido por contribuir a un entorno laboral sin conflictos, donde prime la comunicación y la cooperación”, manifestó.

