Reforma fiscal: eficiencia, progresividad y responsabilidad en el gasto

La decana del Área de Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Shajira Nazir, afirmó que el país necesita una reforma fiscal que vaya más allá de un propósito recaudatorio inmediato y se estructure como una verdadera estrategia de desarrollo, sustentada en tres pilares fundamentales: progresividad, eficiencia y responsabilidad en la gestión del gasto público.

Nazir explicó que el país debe procurar aumentar sus ingresos con equidad, eficiencia y transparencia, pero sobre todo, con un impacto directo en la competitividad y en el bienestar de la población.

Puede leer: Innovación en servicios financieros: el 77% de los usuarios utiliza aplicaciones móviles

Sostuvo que un pacto fiscal moderno debe contemplar que cada peso recaudado se traduzca en resultados concretos. “El gasto público debe estar orientado a resultados, vinculado al bienestar social y al impacto económico. Desde la universidad podemos aportar evidencia técnica sobre cómo vincular cada peso recaudado con verdadero impacto social”, expresó.

Nazir insistió en que el país debe dejar atrás las reformas tributarias parciales y enfocarse en aumentar la productividad y la innovación. A su juicio, una reforma fiscal bien estructurada no solo impulsaría el crecimiento económico, sino que contribuiría a un desarrollo más sostenible y equitativo. “Debemos enfocarnos en mayor productividad, en abocarnos más a la innovación y con esto hacer más productivos”, dijo.

La decana aseguró que existe espacio para mejorar la presión tributaria sin afectar la competitividad del país, siempre que se modernicen los sistemas de administración y se garanticen retornos claros de los ingresos. En ese sentido, consideró necesario fortalecer los mecanismos de control, simplificar los procesos y mejorar la eficiencia institucional.

Al ser consultada sobre las exenciones fiscales, Nazir consideró que deben revisarse en función de su impacto en los distintos sectores productivos. “Quizás hay modelos que ya agotaron su momento, pero para eso es importante mirar los datos sector por sector”, apuntó.