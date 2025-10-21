Reforma fiscal es necesaria pero enfrenta intereses históricos, según economistas

El déficit fiscal del Gobierno para el 2025 con reforma riscal sería de RD$235,910 millones.

Economistas aseguran es necesaria la aplicacion de uina reforma fiscal, sin embargo, analizaron los retos estructurales y políticos que enfrenta la República Dominicana para implementarla de manera integral.

En una entrevista transmitida por el programa El Día, del canal Telesistema 11, Veloz afirmó que “la reforma fiscal es una necesidad, quiera o no el gobierno”, pero advirtió que cualquier administración enfrenta un obstáculo político: “Se trata de cobrar a quienes tradicionalmente han recibido privilegios fiscales del Estado”, refiriéndose a exenciones, evasión y amnistías fiscales que han beneficiado históricamente a sectores económicos poderosos.

Señaló que “es muy difícil que quienes contribuyen a las campañas electorales puedan tener una reforma fiscal que les sea desfavorable”, lo que, según él, representa el “nudo político” del problema.

Destacó que desde hace más de 50 años, sectores tradicionales han evadido impuestos como el ITEBI y el impuesto sobre la renta, mientras que el peso del financiamiento estatal recae sobre la clase media y baja: “Los consumidores son quienes cargan con la mayor parte del gasto público”, sostuvo.

Por su parte, Francisco Tavares coincidió en que la percepción ciudadana sobre la reforma fiscal suele ser negativa: “Cuando la gente escucha ‘reforma fiscal’, pone la cruz, porque lo asocian con más impuestos y menos beneficios”. Sin embargo, ambos expertos plantearon que el enfoque debe cambiar hacia una revisión profunda de las exenciones fiscales y del destino del gasto público.

Veloz criticó que los recursos recaudados se utilicen en proyectos impulsados por sectores de poder, como trenes y monorrieles, que calificó como “negocios disfrazados de servicio público”. “No solo pagamos impuestos, también financiamos negocios privados a través del gasto público”, agregó.

Ambos economistas coincidieron en que la reforma fiscal es urgente, pero requiere voluntad política para enfrentar los intereses que históricamente han influido en la estructura tributaria del país.