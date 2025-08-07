Reforma fiscal: Presidente apoya su discusión

El presidente Luis Abinader dejó abierta la posibilidad de una reforma fiscal, la revisión del salario mínimo del sector público el cual calificó de «indignante» y el aumento de inversión pública en un presupuesto complementario.

Durante un conversatorio de tres horas con ejecutivos y periodistas del Grupo de Comunicaciones Corripio, Abinader también insistió en resaltar los avances del nuevo Código Penal, así como en las principales obras del Gobierno. El presidente estuvo acompañado de los ministros de Educación, Luis Miguel de Camps, de Interior y Policía, Faride Raful, de la Presidencia, José Ignacio Paliza, de Obras Públicas, Eduardo Estrella y de la Mujer, Mayra Jiménez. También de su asistente Mercedes Pichardo y el encargado de Prensa, Daniel García.

Reforma

Sobre una posible reforma fiscal, Abinader favoreció una discusión nacional de los planteamientos que hacen algunos sectores, pero que cualquier proyecto dependerá del consenso de la sociedad luego del rechazo a su propuesta. «Eso sería ya una decisión conjunta de toda la sociedad en ese sentido. No tenemos ninguna decisión en este momento, en ese sentido, pero yo pienso que ya eso sería una discusión de toda la sociedad a determinar si eso sería lo conveniente», expresó. En cuánto a cómo podrá dar respuestas a las demandas sin mayores recursos, el presidente afirmó que se ha estado cumpliendo con el programa de Gobierno, pero las necesidades crecen y se requiere más dinero.

Deuda e inversión

Ante el creciente endeudamiento, Abinader afirmó que la deuda actual es del 57% del PIB y al 2020 era del 69%. Refirió que en algunos países esta sobrepasa el 100% del PIB, por lo que entiende el caso dominicano es manejable, tras destacar la reciente mejora crediticia de la calificadora Moody’s y las opiniones favorables de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), lo cual entiende se debe a la correcta política fiscal.

Abinader anunció un presupuesto complementario para llevar la inversión pública a un 2.7% del PIB, monto promedio en los últimos 10 años.

Destacó que se trata de un porcentaje de un PIB mucho mayor y que «la inversión pública nuestra ha sido de buena calidad, eficiente y eficaz».

«Con este presupuesto nosotros hemos atendido las necesidades de la gente, mejorando los servicios sociales, de salud, hemos fotalecido la institucionalidad que favorece la inversión privada”, aseguró.

Resaltó además las inversiones bajo Alianza Público Privada que ha impactado en sectores y lugares que no se habían desarrollado como Pedernales y Manzanillo. «El motor de la economía y del crecimiento económico lo estamos viendo en la inversión privada con el Gobierno como facilitador de la inversión pública en una perfecta combinación».

Salario mínimo

El presidente también adelantó que se está revisando un posible aumento del salario mínimo del sector público que es de RD$10,000 al mes. Calificó como “indignante” este monto que reciben algunos empleados del Estado. “Vamos a ver, en medida del nuevo presupuesto, qué podemos”, dijo.

Recursos de Aerodom

Frente a críticas del expresidente Leonel Fernández sobre el supuesto mal uso de los US$700 millones de la renegociación del contrato con Aerodom, Abinader dijo que con esos recursos se ejecutan la expansión de la avenida Colombia, la ampliación del punto conocido como Pintura en la avenida 27 de Febrero y del kilómetro 9 de la Autopista Duarte. Y están en diseño un nuevo puente en el Ozama y otro en La Victoria.

“Qué bueno que el presidente Fernández reconozca la buena negociación que hicimos con Aerodom porque él decía que no nos había entregado los recursos».