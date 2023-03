Reforma policial recibe extensas críticas por parte de legisladores

Legisladores de diferentes bancadas, manifestaron hoy diversas críticas al accionar de la Policía Nacional y la reforma que se estaría llevando a cabo en esa entidad.

Para el diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Ceballos, la policía de hoy día continúa siendo la misma de la época de Rafael Leónidas Trujillo.

“La policía aquí no es un organismo de prevención de situaciones difíciles, sino que es utilizada desde su formación cuando Trujillo como un elemento persecutor y agresivo y violento hacia la sociedad. Sigue siendo así, son las mismas gente que tenemos ahí desde su fundación”, refirió Ceballos.

De su lado, Luis Henrríquez, legislador por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuestionó el destino que se le estaría dando a los recursos implementados para la reforma policial.

“Es la policía la llamada a salvaguardar nuestra seguridad, más sin embargo de ella también tenemos que cuidarnos (…) Qué está haciendo Chu Vásquez con tantos recursos económicos, qué está haciendo con la tal esperada reforma policial, qué están haciendo con tantos recursos implementados”, dijo el congresista.

Mientras, la diputada Rafaela “Lila” Alburquerque, narró que en su trayecto de San Pedro de Macorís hacia la Santo Domingo no se detendría ante el llamado de un agente policial por temor.

“Yo viajo de San Pedro de Macorís a acá, y no les voy a negar a ustedes que a mí me para un policía y yo no me paro, al revés, le digo a los míos rápido que ahí viene un policía, porque uno no sabe a qué es que vienen, si es a defenderte o es a matarte”, expresó “Lila” Alburquerque.

Estas declaraciones se suman a otras posiciones de diversos actores de la sociedad que condenan la forma de actuar de la entidad del orden.