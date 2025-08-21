Refraneando en 3D

Hay frases célebres y refranes de hombres y mujeres que aprovecharon sus triunfos y fracasos para dar consejos a sus familiares y amigos. Yo me encuentro dentro de los que sacamos conclusiones y beneficios de esos adagios.

Primera D: los ladrones de cuello blanco roban en perjuicio de muchas personas y son merecedores de condenas de mayor calibre y en muchos casos los que deben ajusticiarlos se asocian con ellos aliviándoles el peso del castigo merecido.

Segunda D: muchos funcionarios o legisladores, cuando se ven rodeados de corruptos, aplican el refrán “el que anda entre lobos tiene que aullar o se lo comen” y caen en actividades vergonzosas que terminan desacreditándoles por el resto de sus vidas y

Tercera D: aparte de listo y espabilado, pícaro se define como tramposo y sinvergüenza y la frase célebre es “si los pícaros supieran la ventaja de ser honestos, fueran honestos por picardía”.

4D: es imagen con cuatro dimensiones, que podría compararse con las paredes de la cárcel que merecen los ladrones de cuello blanco, los corruptos y los pícaros.