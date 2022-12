El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, se niega a entregar los bonos navideños que les corresponden a los munícipes.

Así lo denunció el presidente del Concejo de Regidores de dicho ayuntamiento, José Ramón Jiménez, quien lamentó la supuesta situación en la que incurrió el alcalde contra el personal que esperaba esos recursos para Navidad.

«La razón que nos dio la Adminsitración en la persona de la secretaria general, obviamente, representando al alcalde, fue que no fue posible que nosotros le llevásemos a cada unod de los munícipes que están pendiente de nosotros ese presente con esos bonos para uqe puedan ir al supermercado y obtener algunas provisiones, es que quien ganó la licitación no aceptó en esta etapa dar los bonos o emitirlos, porque no se le habían pagado los bonos de las madres», aseguró el presidente del Concejo de Regidores.

Le puede interesar: Alcalde Manuel Jiménez trabaja para seguir 4 años más

Además, Ramón Jiménez dijo que a la empresa que ganó la licitación de los bonos de las madres se le deben más de 4 millones de pesos.

Se recuerda que en el 2021 Manuel Jiménez ordenó la ejecución de una auditoría interna en todos los departamentos de las 27 direcciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a los fines de cancelar cualquier nombramiento de personal que sea contrario a los mandatos de la Ley de Función Pública en cuanto a la prohibición del nepotismo.

Jiménez hizo el anuncio durante un encuentro de trabajo de su gabinete municipal, donde agradeció al programa Nuria Investigación Periodística por presentar este sábado un posible caso de nepotismo de empleados de segundo nivel de la Dirección de Ornato, Plazas y Parques.

“Incluso, agradecer a Nuria por su espacio, que haya venido a Santo Domingo Este y verificar si hay alguna deficiencia y nuestra obligación es darle seguimiento”, aseguró el alcalde.

Dijo que la institución tiene una empleomanía de unos 3,600 servidores y 27 direcciones, pero que su gestión está obligada a sanear cualquier mal que ocurra.

Instruyó a la dirección de Recursos Humanos para que dé seguimiento hasta que se entreguen todos los informes por direcciones y de esa manera asegurar que estos casos y otros que puedan existir sean corregidos y sancionados debidamente.

“De manera que desde hoy estamos procediendo con una investigación dirección por dirección. Hemos instruido a que cada dirección nos entregue una lista de su personal, de manera que si hay alguna acción de nepotismo de sus empleados se pueda certificar”, aseguró el alcalde Manuel Jiménez.