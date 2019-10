Regional SP atribuye incendios e insalubridad vertedero Haina a irresponsabilidad alcaldía

El director provincial de Salud de San Cristóbal Winston Leonel Martínez, responsabilizó al ayuntamiento de Haina de la insalubridad y los incendios que se producen con frecuencias en el vertedero de esa localidad, debido al mal manejo de los residuos sólidos que se depositan en ese lugar.

Mediante una visita al vertedero, que arde desde la noche del miércoles de la semana pasada, el funcionario entiende que el alcalde de Haina ha sido irresponsable por no manejar adecuadamente el basurero.

Consideró que con un buen manejo de los residuos sólidos mediante un relleno sanitario, a estos se le puede sacar beneficios económicos, ya que gran parte provienen de las industrias instalada en la zona.

Deplora que la alcaldía no disponga de un plan de manejo de la basura y no disponga de medidas de seguridad con cientos de familias que viven a pocos metro del botadero de basura y que viven de los residuos que se vierten en el lugar.

Sugiere la conformación de una mesa de trabajo para la elaboración de un plan estratégico en que participen la alcaldía, los industriales de Haina, los ministerios de Salud Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la comunidad a través de juntas de vecinos.

Sostuvo que es un problema de todo, no de uno, en que primero recae sobre el ayuntamiento.

Estima que el problema de incendio es un desastre ambiental que no se apagará simplemente con agua, sino con equipos, ya que hay que remover los residuos con rapidez.

Considera que el Ministerio de Medio Ambiente deberá hacer un levantamiento en el lugar para observar si los lixiviados afectan alguna corriente de agua para tomar medidas.

“Tenemos que ver el daño ambiental que está causando esto, no solo en los seres humanos del entorno y el futuro de los moradores del municipio”, sostuvo.

Estima que con un plan de emergencia en torno al vertedero, así como un plan de desarrollo municipal, se evitarían eventos como este.

El alcalde. En tanto, por separado, el alcalde de Haina, Osvaldo Rodríguez, sostuvo que el cabildo ha trabajado prácticamente solo en sofocar del incendio, ya que solo Celso Marranzini ha enviado dos camiones cisterna con agua y Obras Públicas que ayudó los primeros dos días.

Deploró la ausencia permanente de organismos como los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de Obras Públicas, quienes debieron colaborar con técnicos y equipos.

Manifestó que el ayuntamiento no ha dejado de trabajar con una retroexcavadora rentada desde el mismo día que se inició el siniestro, el miércoles de la semana pasada, ya que la capacidad del cabildo es muy limitada debido a los pocos recursos que maneja.

Estima que a más tardar el próximo domingo el fuego estaría reducido a cero, si los equipos con que cuenta se mantienen en buen estado.

Ayer cuatro camiones de bombero, uno del Distrito Nacional, otro de Santo Domingo Este y otro de Haina, más uno tipo tanquero, también del Distrito Nacional, trabajaban para sofocar lo que queda de fuego, que se calcula en un 20 a un 15 %.

Seguridad. El alcalde Rodríguez insiste en que detrás de los fuegos que se producen en el vertederos hay manos criminales, de políticos interesados en hacer daño a su gestión.

Informó que las investigaciones en torno a la denuncia está en poder de los organismos de investigación, sobre de todo, de la Policía Nacional.

Dijo que una vez concluyan las labores de apagar el siniestro la alcaldía procederá a reforzar la seguridad en el vertedero.

La propuesta

El alcalde de Haina, Osvaldo Rodríguez, insiste en que se construya un relleno sanitario regional, que de servicios no solo a Haina, sino a San Cristóbal y demás municipio. Para mayor seguridad se propone colocar lámparas y cámaras de vigilancia en todo el perímetro. Este año ha sido quemado en dos ocasiones.