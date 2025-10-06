Registra ingresos de un millón de pesos diarios

Santiago.- La Alcaldía de este municipio registra ingresos propios que alcanzan un promedio de un millón de pesos diarios, lo que representa RD$30 millones mensuales que antes no llegaban a la institución, según explicó el alcalde Ulises Rodríguez.

Dijo que este logro constituye en un hito que refleja la confianza de la ciudadanía en la gestión municipal que encabeza.

Ulises Rodríguez señaló que este incremento no ha requerido aumentar arbitrios ni cobrar nuevos impuestos, sino que responde al cumplimiento voluntario de los contribuyentes y al dinamismo económico que vive la ciudad.

Dijo que ese monto millonario, que antes no ingresaba y que hoy forma se logra parte de la transferencia, sin cobrar un centavo más ni aumentar los arbitrios. “Eso refleja la motivación de inversión y la confianza en la Alcaldía de Santiago”, expresó el alcalde y miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El ejecutivo municipal también destacó que, en paralelo al aumento en ingresos, Santiago atraviesa una etapa de grandes transformaciones urbanas gracias al respaldo del presidente Luis Abinader, quien en su más reciente visita aprobó obras de alto impacto.

Citó entre esas obras el saneamiento de la cañada de El Embrujo, el rescate de Nueva York Chiquito y la remodelación del mercado Hospedaje Yaque, con una inversión de RD$470 millones ya transferidos.