Registran cuarto caso de sarampión en Virginia, Estados Unidos

Las autoridades sanitarias en el estado de Virginia, al noreste de EE.UU., reportaron el miércoles en la tarde el cuarto caso de sarampión en lo que va de año.

El afectado es un menor en edad escolar que recientemente viajó fuera del país, según indicó el Departamento de Salud de Virginia en un comunicado.

Las autoridades sanitarias de la región están “coordinando esfuerzos” para identificar a otras personas que pudieron haberse visto expuestas a la infección.

“Si nunca has recibido la vacuna del sarampión, estás en riesgo”, indicó el Departamento de Salud a los residentes.

El caso en Virginia llega dos semanas después de que las autoridades en Texas, al sur del país, declararan por terminado el brote de sarampión que infectó a más de 700 personas y acabó con la vida de dos menores.

Los fallecidos, en lo que fue el brote más fuerte de esta infección en el estado en 30 años, no estaban vacunados.