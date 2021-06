Registros estadísticos de COVID-19 impiden conocer su tendencia

En su reporte correspondiente al boletín 453 del 14 de este mes, se evidencian defunciones mayores a las ocurridas en ese día.

Al parecer los registros estadísticos de la pandemia están presentando dificultades que impiden un diagnóstico creíble y sustentable de su tendencia. Y en consecuencia inducen conclusiones, decisiones y procederes erráticos

El Boletín 453 correspondiente al 14/06 reporta, demoradamente, defunciones mayores a las sucedidas ese día; pudiéndose inferirse que otras informaciones no están siendo registrada oportunamente.

Salvo lo referente a ocupación de camas, el boletín 453 interrumpe el optimismo que mostráramos previamente en base a los dos boletines anteriores , sobretodo al compararlos con el inicio de la pandemia.

El incremento de casos activos en el día de ayer con relación a anteayer fue de 436, un 54% superior al promedio diario observado desde que comenzó la tercera olas el 26 de abril, de 283 casos.

Las defunciones reportadas el día de ayer, 9, fueron casi el doble del promedio observado desde que comenzó la tercera ola, de 4 fallecimientos diarios.

Afortunadamente no hubo incremento de ocupación de camas en UCI. No obstante, advertimos que de seguir la tendencia actual de incremento de las ocupaciones de cama y sus disponibilidades, en 30 dias no se dispondría de camas en el territorio nacional: 646 c amas disponibles menos 469 camas ocupadas dividido por el incremente de ocupación diaria de 6.