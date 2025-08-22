Regreso a clases está a la vuelta de la esquina: nuevas medidas del Gobierno sobre tránsito

A propósito del inicio del año escolar 2025-2026, el próximo lunes 25 de agosto, el Gabinete de Transporte anunció un conjunto de medidas que buscan mejorar el tránsito vehicular en el entorno de más de 20 centros educativos del Distrito Nacional.

Entre las acciones, que forman parte del plan RD Se Mueve, se citan:

La implementación de patrones de circulación recomendados para los padres.

No se ha encontrado ningún schema.

La canalización de carriles con conos para la dejada y recogida de estudiantes.

Salidas con escalonamiento horario por nivel.

Promoción del uso de vehículos compartidos o transporte colectivo privado.

La asistencia de agentes de tránsito.

La señalización de las zonas escolares a cargo de la Alcaldía del Distrito Nacional.

Los centros educativos

Mientras que los centros identificados como críticos, son:

Colegio Quisqueya, ubicado en la avenida 27 de Febrero.

Colegio Loyola, en la Av. Abraham Lincoln.

Colegio Claret, en la Ave John F. Kennedy.

Pre-Escolar Montessori, en la Av. Gustavo Mejía Ricart.

Colegio Calasanz de Santo Domingo, en la Av. Independencia.

Escuela Técnico Profesional Movearte, en la Av. Cayetano Germosén.

Colegio Luis Muñoz Rivera, en la calle Rafael Augusto Sánchez.

Secundaria Babeque, en la Av. Roberto Pastoriza.

Colegio lux Mundi, en la Av. Gustavo Mejía Ricart.

King Christian School, en la Av. Gustavo Mejía Ricart.

Saint George School, en la C. Porfirio Herrera.

«Estos centros impactan el tráfico en los siguientes corredores viales: Av. J. F. Kennedy, Av. 27 de Febrero, Av. Gustavo Mejía Ricart, Av. Tiradentes, Av. independencia, Av. Teodoro Chassereau (Privada), Av. Mirador Sur, Av. Roberto Pastoriza, C/ Camino Chiquito, entre otras», indicaron las autoridades.

Asimismo, agregaron que la DIGESETT también dispondrá de personal que asistirá estas medidas en más de 35 intersecciones ubicadas próximas a los entornos educativos de los 23 colegios anteriormente mencionados.

Leer más: Parquéate Bien: ¿Cómo van las infracciones tras el cobro de multas?

Solicitan a colegios implementar transporte masivo

Durante la presentación de las nuevas medidas, el coordinador del gabinete, Deligne Ascención, hizo un llamado a los colegios privados a implementar el transporte masivo de estudiantes.

Explicó que esto contribuiría en gran manera a la movilidad del tránsito y, además, reduciría la presión a los padres que tienen que llevar a sus hijos al colegio y luego trasladarse a sus respectivos centros de trabajo.

Cabe destacar que el Gabinete de Transporte también está compuesto por Milton Morrison, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT); Alexandra Cedeño, directora de Movilidad Sostenible; Onésimo González, vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA); el general Pascual Cruz Méndez, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT); así como representantes del Ministerio de Educación de la República Dominicana, el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y la Asociación de Colegios Privados.