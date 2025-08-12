Regreso a clases sin estrés: guía práctica para padres y estudiantes  

Recorrido por las diferentes tiendas y Buhoneros de santo Domingo en busco de las opiniones sobre los Útiles Escolares en foto Yenny Santana hoy Duany Núñez 27-8-2023
Con el inicio del nuevo año escolar, miles de familias dominicanas se preparan para el regreso a clases, una etapa que puede generar entusiasmo, pero también ansiedad. Expertos en educación y bienestar infantil recomiendan estrategias clave para que esta transición sea lo más tranquila y productiva posible.
Según especialistas, y padres el regreso a clases no solo implica comprar útiles escolares, sino también preparar a los niños emocionalmente. Establecer rutinas diarias, ajustar horarios de sueño y fomentar una actitud positiva son pasos esenciales para reducir el estrés.
“La preparación emocional mejora el rendimiento académico y el bienestar general de los estudiantes”, señala un informe educativo citado por Copesd.
Organización y planificación
Establecer rutinas: Ajustar gradualmente los horarios de sueño y alimentación antes del primer día de clases.
Organizar el espacio de estudio: Crear un ambiente cómodo y libre de distracciones para hacer tareas.
Involucrar a los niños: Permitir que participen en la elección de útiles y planificación de actividades.
Hablar con los hijos sobre sus emociones, miedos y expectativas es fundamental. Escuchar sus preocupaciones y validar sus sentimientos ayuda a reducir la ansiedad.
Actividad física y alimentación saludable
El ejercicio regular y una dieta balanceada contribuyen al bienestar físico y mental. Dormir entre 8 y 10 horas por noche también es clave para el rendimiento escolar.
Guía de ahorro para las familias
El regreso a clases puede representar un reto económico. Según un recorrido hecho en varios establecimientos por el periódico Hoy, el gasto por estudiante puede superar los RD$10,000. Para evitar el estrés financiero, se recomienda:
Hacer un inventario de útiles escolares del año anterior
Crear una lista maestra de compras
Establecer un presupuesto realista
Evitar compras impulsivas