Regreso a clases sin estrés: guía práctica para padres y estudiantes  

Regreso a clases sin estrés: guía práctica para padres y estudiantes  

Recorrido por las diferentes tiendas y Buhoneros de santo Domingo en busco de las opiniones sobre los Útiles Escolares en foto Yenny Santana hoy Duany Núñez 27-8-2023

Con el inicio del nuevo año escolar, miles de familias dominicanas se preparan para el regreso a clases, una etapa que puede generar entusiasmo, pero también ansiedad. Expertos en educación y bienestar infantil recomiendan estrategias clave para que esta transición sea lo más tranquila y productiva posible.

Según especialistas, y padres el regreso a clases no solo implica comprar útiles escolares, sino también preparar a los niños emocionalmente. Establecer rutinas diarias, ajustar horarios de sueño y fomentar una actitud positiva son pasos esenciales para reducir el estrés.

“La preparación emocional mejora el rendimiento académico y el bienestar general de los estudiantes”, señala un informe educativo citado por Copesd.

Organización y planificación

Establecer rutinas: Ajustar gradualmente los horarios de sueño y alimentación antes del primer día de clases.

Organizar el espacio de estudio: Crear un ambiente cómodo y libre de distracciones para hacer tareas.

Involucrar a los niños: Permitir que participen en la elección de útiles y planificación de actividades.

Hablar con los hijos sobre sus emociones, miedos y expectativas es fundamental. Escuchar sus preocupaciones y validar sus sentimientos ayuda a reducir la ansiedad.

Actividad física y alimentación saludable

El ejercicio regular y una dieta balanceada contribuyen al bienestar físico y mental. Dormir entre 8 y 10 horas por noche también es clave para el rendimiento escolar.

Guía de ahorro para las familias

El regreso a clases puede representar un reto económico. Según un recorrido hecho en varios establecimientos por el periódico Hoy, el gasto por estudiante puede superar los RD$10,000. Para evitar el estrés financiero, se recomienda:

Hacer un inventario de útiles escolares del año anterior

Crear una lista maestra de compras

Establecer un presupuesto realista

Evitar compras impulsivas

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Regreso a clases sin estrés: guía práctica para padres y estudiantes  
Regreso a clases sin estrés: guía práctica para padres y estudiantes  
12 agosto, 2025
Luis Abinader niega colapso de «tanda extendida» y responde con los «numeritos» a la oposición
Luis Abinader niega colapso de «tanda extendida» y responde con los «numeritos» a la oposición
6 agosto, 2025
Día de la Escucha: cómo los sonidos afectan tu vida sin que lo notes  
Día de la Escucha: cómo los sonidos afectan tu vida sin que lo notes  
18 julio, 2025
¿Pensando en comprar útiles escolares? Conozca lo que trae el kit que dará el  Gobierno
¿Pensando en comprar útiles escolares? Conozca lo que trae el kit que dará el  Gobierno
9 julio, 2025
  ¿Lluvia y estrés? Técnicas para relajarte cuando el mal tiempo te agobia  
  ¿Lluvia y estrés? Técnicas para relajarte cuando el mal tiempo te agobia  
16 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Incienso encubridor

Incienso encubridor

Límites saludables: prevención y autocuidado

Límites saludables: prevención y autocuidado

La moniliasis del cacao

La moniliasis del cacao

El “raro” poder de las “tierras raras”

El “raro” poder de las “tierras raras”

El servidor público en República Dominicana

El servidor público en República Dominicana

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo