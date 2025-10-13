Rehabilitación aclara terrenos del nuevo local fueron donados por Ayuntamiento de San Antonio de Guerra

  • Hoy
La gerencia de Comunicación de Rehabilitación informa que debido a un error involuntario despachó una nota de prensa en la que se indicó que el Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) había donado un terreno para la construcción del nuevo local de Rehabilitación Guerra.

Los datos correctos son los siguientes:
El Ayuntamiento del Municipio de San Antonio de Guerra donó los 4,004 metros cuadrados para uso institucional, en terrenos previamente transferidos por BANDEX, mediante un proceso de permuta gestionado desde 2014.

El pasado 18 de julio Rehabilitación, BANDEX y el Ayuntamiento del Municipio de San Antonio de Guerra firmaron un acuerdo marco que permitió la cesión del terreno en el sector Prados de la Caña, para la construcción del nuevo local del centro de servicios de Rehabilitación.

Agradecemos la comprensión y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la información precisa.

La nota de referencia anuncia el inicio de la venta de los boletos del Sorteo Navideño de Rehabilitación, que este año va a beneficio de la terminación y equipamiento del nuevo local.

Esta iniciativa permitirá a Rehabilitación ampliar su presencia en la zona y ofrecer servicios especializados en salud física, inclusión educativa y rehabilitación integral a personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad.

