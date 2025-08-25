Rehabilitación, BANDEX y el Ayuntamiento de Guerra se unen para impulsar inclusión con donación de terrenos

Rehabilitación, el Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) y el Ayuntamiento del municipio de San Antonio de Guerra, firmaron un acuerdo marco que permitirá la cesión de un terreno para la construcción de un nuevo local del centro de Rehabilitación en el sector Prados de la Caña.

El convenio formaliza la donación, por parte del Ayuntamiento, de más de 4 mil metros cuadrados, destinados a uso institucional, en terrenos previamente transferidos por BANDEX mediante un proceso de permuta iniciado en 2014. Este es un paso decisivo para fortalecer la oferta de servicios de rehabilitación en un municipio cuyas necesidades superan la capacidad instalada actual.

Durante la firma, Juan Mustafá Michel, gerente general de BANDEX, destacó que el acuerdo responde a la visión del banco de promover un desarrollo con impacto social. “Este proyecto contribuye al bienestar colectivo y a la construcción de comunidades más justas y resilientes”, afirmó.

Por su lado, Francisco Rojas García, alcalde de Guerra, resaltó la importancia del acuerdo para el municipio: “Guerra necesita más espacios como este, donde se priorice a la gente. Nos llena de orgullo hacer realidad este compromiso, que traerá atención, dignidad y oportunidades a quienes más lo necesitan.”

Puede leer: Respalda aprobación de ley para impulsar turismo comunitario

Don Celso Marranzini, presidente de Rehabilitación, agradeció a ambas instituciones y subrayó el alcance del compromiso: “Este acuerdo representa mucho más que la entrega de un terreno. Es una alianza por la inclusión, por el acceso equitativo a servicios esenciales y por el desarrollo humano. Desde Rehabilitación reafirmamos nuestro compromiso de servir con calidad.”

En coherencia con su misión de promover la inclusión plena, en el nuevo edificio de Prados de la Caña, Rehabilitación ampliará la cobertura y continuará ofreciendo sus servicios especializados en salud física, rehabilitación física e intelectual, inclusión educativa e inserción laboral a los comunitarios, en un espacio más digno.

Con 17 años de labor ininterrumpida en Guerra y zonas aledañas, el Centro de Rehabilitación de Guerra, solo en 2024 ofreció cerca de 40,000 servicios de fisiatría, ortopedia, terapias: física, ocupacional y del lenguaje, así como psicología e intervención temprana, consolidándose como un referente en inclusión y atención especializada en la provincia.

La entidad también opera el Centro Educativo de Atención Multidimensional Michael Rosario, donde unos 37 niños y niñas reciben educación especial adaptada, preparación para la vida independiente y acceso a derechos que, de otra manera, les serían negados.

Sin embargo, la demanda supera las capacidades de su actual local alquilado, lo que hace impostergable la construcción de un espacio más digno y mejor equipado para garantizar servicios de calidad a una población que los demanda.