Qué se dice : Rehenes de la insensatez.

El rechazo que ha recibido el anuncio del expresidente Leonel Fernández de que la Fuerza del Pueblo entrenará a mas de cinco mil exmiembros de la Policía y las Fuerzas Armadas para que funjan como delegados en las mesas electorales, donde tendrán la misión de “defender” los votos de esa organización, debería convencer a sus promotores de desistir de ese propósito en aras de preservar la paz pública y el clima de convivencia democrática, absolutamente necesarios para garantizar un proceso en el que los electores puedan participar masivamente y sin temor de poner en riesgo sus vidas o su integridad física. Pero las reacciones de dos de sus más cercanos colaboradores, Bautista Rojas Gómez y Radhamés Jiménez, Coordinador General de la Fuerza del Pueblo, indican claramente que se insistirá en continuar adelante con esa provocación sin importar las consecuencias o, como pensamos algunos, para tratar de aprovecharse de ellas. Con razón el Círculo Delta, al que pertenece el exjefe de la Policía Rafael Guillermo Guzmán Fermín, quien dirige el Movimiento Fuerza de Veteranos con Leonel 2020, aclaró de inmediato que esa entidad no participa en actividades político-partidarias, con lo que marcó distancia del controvertido anuncio y, sobre todo, de sus eventuales implicaciones, que se ven desde lejos. Por eso sorprende tanto que gente del entorno del exmandatario, cuya lealtad hacia el líder no los obliga a ser rehenes de su insensatez y su frustración, ande diciendo por ahí que “no tiene nada de malo” la creación de los llamados Comités Para la Defensa del Voto, o que los sufragios de la Fuerza del Pueblo “están bien resguardados” con esos expolicías y exmilitares. Como tampoco están obligados, también hay que decirlo, a tirar por el despeñadero su futuro político solo porque ese líder no pudo superar el trauma de ser derrotado por un “penco candidato” que ni siquiera sabe conceptualizar.