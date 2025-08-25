Reid Birlingmair será el nuevo refuerzo de los Gigantes  

Los Gigantes del Cibao anunciaron la contratación del jugador importado Reid Birlingmair, quien se convierte en el tercer refuerzo en ser anunciado por el equipo de cara a la próxima campaña programada para iniciar el 15 de octubre.

Birlingmair, es un lanzador derecho estadounidense de 28 años, fue una pieza constante en el bullpen de los Guerreros de Oaxaca durante la temporada 2025 de la Liga Mexicana de béisbol.

Sus estadísticas en México

En total, participó en 37 partidos, todos como relevista, sin registrar ninguna salida.

El nuevo jugador Gigante trabajó 34.1 entradas, con una efectividad de 4.98, acompañado de un récord de 8 victorias y 1 derrota. Durante su labor en el montículo, permitió 21 carreras, de las cuales 19 fueron limpias. También otorgó 18 bases por bola y logró 44 ponches, terminando con un WHIP de 1.60.

La información fue ofrecida por el presidente de operaciones Lic. Alfredo Acebal Rizek, quien destacó la contratación del pitcher derecho, al tiempo que aprovechó la oportunidad para reiterar el compromiso que tiene la franquicia con la fanaticada.

“Hemos anunciado a nuestro tercer jugador importado, un lanzador derecho con gran deseo de lanzar en nuestra liga que acumula experiencia en el caribe, tras lanzar recientemente en México con los Guerreros, con él ya tenemos tres brazos para la temporada próxima” expresó Acebal Rizek.

