Reinaldo Pared: En ningún momento me opuse a la entrada de Gonzalo Castillo al grupo de los seis

El precandidato presidencial Reinaldo Pared Pérez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró hoy que en ningún momento se opuso a la entrada de Gonzalo Castillo en el grupo de los seis aspirantes presidenciales de la tendencia de Danilo Medina que se reunieron para realizar un acuerdo.

“En ningún momento yo me opuse a la entrada de Gonzalo Castillo. Yo lo que dije, y se manipuló ese video, fue que había sido una acuerdo entre seis, él ni siquiera se había lanzado y por eso yo dije con toda propiedad de que él no formaba parte”, explicó Pared Pérez, quien dejó claro que si el ex ministro quiere ser parte del acuerdo, debe formalizarlo.

“Nosotros no tenemos ningún inconveniente en lo personal”, insistió el también secretario general del PLD al ser abordado sobre el tema tras un encuentro con la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que trataría sobre las mediciones que se realizarán a los candidatos danilistas.

Además de Pared Pérez, forman parte del acuerdo que reseña que el candidato que salga con mayor ventaja en las mediciones, precandidatos Andrés Navarro, Carlos Amarante Baret, Francisco Domínguez Brito, Radhamés Segura y Juan Temístocles Montás.

Aunque Gonzalo Castillo es también del grupo de Medina, su lanzamiento se realizó con posterioridad a lo antes mencionados.