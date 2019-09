Reinaldo Pared desautoriza uso de su nombre para beneficiar algún precandidato

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, desautorizó a usar su nombre para favorecer a “precandidato alguno” de esa organización.

Pared Pérez, quien el pasado mes de septiembre declinó sus aspiraciones presidenciales, dijo que dejó en libertad a su equipo político para que se decidan se respaldarán a los precandidatos Gonzalo Castillo o Leonel Fernández.

“Desautorizo a todo aquel que esté utilizando mi nombre para favorecer a precandidato alguno. Dejé en libertad a mi equipo y dije que me mantendría neutral en el actual proceso, en mi condición de Sec. Gral. No he mandado a llamar a nadie!”, escribió a través de su cuenta en la red social Twitter.

Pared Pérez anunció en días pasado a través de sus redes sociales, que su esposa Ingrid Mendoza, pasará a respaldar al ex presidente Fernández.