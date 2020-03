Reinaldo Pared no firma formulario aceptación candidaturas Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño

Reinaldo Pared Pérez, secretario general del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no firmó la inscripción de la candidatura presidencial y vicepresidencial de Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño de Fernández, respectivamente, según consta en el acta de aceptación de la Junta Central Electoral.

El documento, que ha sido objeto de diversos comentarios en las redes sociales, refleja en la parte final los nombres de Temístocles Móntás, presidente del PLD y quien lo firmó y selló, y el de Pared Pérez, que aparece “en blanco”.

No se le contactó. Ante las reacciones en las redes sociales , algunas de las hacen referencia a un disgusto prolongado de Pared Pérez, el alto dirigente político dijo que si no aparece su firma en el documento, no se trató de una negligencia de su parte.

“Si no aparezco firmando los formularios de aceptación de candidaturas depositados en la @juntacentral , la negligencia o inobservancia no fue MÍA. A mí no se me constató y nunca he faltado a mis responsabilidades”.