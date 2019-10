Reinaldo Pared: PLD saldrá fortalecido y procederá a llenar todas las vacantes que se puedan producir

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) proclamó hoy que esa organización política saldrá fortalecida de la crisis en que permanece tras la salida del presidente Leonel Fernández, para lo cual adoptará las medidas necesarias para llenar las vacantes dejadas y tomar las medidas que sean pertinentes.

Al pronunciar un discurso en la asamblea de delegados que se lleva a cabo en estos momentos en el Pabellón de karate del Centro Olímpico, Pared Pérez dijo que a nombre de la dirección del PLD que la las vacantes que puedan producirse como consecuencia de la salida de Fernández, se procederá de inmediato a llegar esos espacios libres y a nombrar los sustituíos correspondientes.

“No es verdad compañero Danilo Medina, según se expresaba anoche, que usted es un obstinado ante lo imposible. Todo lo contrario, le ha abierto el camino a otro compañero para puede representar y encabezar la boleta presidencial del Partido de la Liberación Dominicana”, refirió en alta voz Pared Pérez, en referencia al discurso emitido por Fernández.

Refirió que fue Medina que le manifestó a la nación en un discurso, que no iba a esperar a un nuevo mandato, “cosa que no se ha producido en el caso del ex compañero Leonel Fernández”.

Convocatoria. Pared Pérez aprovechó el escenario para anunciar que convocó al Comité Político para el próximo jueves a las 5:00 de la tarde, en la oficina presidencial, para tomar las decisiones que crean pertinentes en relación a la coyuntura actual.

De igual modo, dijo que convocará al Comité Central para que sea ese organismos que de conformidad con los estatutos de ese partido, puede proceder a llenar las vacantes del Comité Político y las que se puedan producir en el Comité Central.