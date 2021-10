El expresidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez, aprovechó la conmemoración este martes del «Día Mundial Contra el Cáncer de Mama» para publicar un mensaje en su cuenta de Instagram @reinaldopared en apoyo a los que padecen la enfermedad.

Reinaldo Pared publica mensaje por Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

«Aunque no hay un solo día que termine sin que miles de personas en el mundo reciban un diagnóstico de cáncer y otras miles pierdan la lucha contra él, vale siempre recordar que en ésta como en cualquier otra enfermedad, la detección a tiempo es parte importante de una posible sanación; por ello, a pesar de que un día no significa nada frente a todo lo que implica el cáncer, es oportuno concientizar, sensibilizar y recordar que debemos cuidarnos, que si tú, mujer u hombre, no has tenido un examen médico en este año hoy es el mejor momento para ello», escribió Reynaldo.

Leer más: Las claves para vencer al cáncer: prevención, detección temprana y apoyo emocional

El exsenador por el Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), también escribió que «Una revisión no evita la enfermedad, es verdad, pero te otorga mayores posibilidades de vencer. AHORA es el momento de chequearte, no lo postergues más. Si lamentablemente ya tienes el resultado negativo en tus manos entonces tu optimismo y fe son esenciales»

El Texto también dice: «Sé que es un sendero complicado el que transitas, lleno de dificultades, de días en los que se hace difícil continuar, pero también es un camino plagado de maravillosas enseñanzas, donde aprendes a darle importancia solo a las cosas que realmente la tienen, de valorar a quienes tienes a tu lado, de vivir cada día como el último, de ir con fuerza y valentía, pues cuando te enfrentas a la muerte ya no le tienes miedo a nada de la vida!! Sigamos adelante!!»