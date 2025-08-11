Las Reinas del Caribe conquistan oro en la Copa Panamericana 2025 frente a Colombia

COLIMA, MEXICO. (10-08-2025).- La Selección Nacional de Voleibol Femenina “Las Reinas del Caribe” se adjudicaron este domingo la medalla de oro de la XXII Copa Panamericana tras vencer tres parciales por cero (25-21, 29-27 y 25-22) a Colombia, logrando así clasificar para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, a la Copa Panam 2026, el Continental NORCECA 2026 y los Panam de Lima 2027.

Con esta, es la sexta corona de campeonas que alcanzan las quisqueyanas en la celebración de la Copa Panamericana.

El ataque de las nuevas campeonas fue guiado por Gaila González que anotó 20 puntos, incluyendo el del cierre en el tercer parcial. Seguida de Brayelin Martínez on 16 puntos, Jineirys Martínez aportó 14 puntos.

Por Colombia, Laura Pascua yAna Karina Olaya fueron las mejores con 18 puntos, seguida de Rentería con 12 tantos. Las Reinas del Caribe contaron con el respaldo del Ministerio de Deportes y Recreación y Farmacias GBC.

Las colombianas fueron unas dignas rivales, ya que batallaron cada punto en los tres parciales, que fueron bien reñidos, sin embargo, la experiencia y horas de vuelo de las Reinas del Caribe fue clave en el choque. Fue la segunda victoria de Dominicana sobre Colombia, ya que le había ganado en la ronda regular 3-1.

Colombia presentó un juego agresivo, rápido, con buena defensa y un bloqueo cerrado en los primeros dos parciales, pero en el tercero, al parecer le salió el cansancio físico, ya que bajaron un poco su rendimiento.

El presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol, Cristóbal Marte Hoffiz y Milagros Cabral, directora ejecutiva, felicitaron a las jugadoras, al cuerpo técnico, por el soberbio trabajo realizado en la XXII Copa Panam de Voleibol 2025-

Las estadísticas del juego, Dominicana dominó en ataque 47-40, en bloqueo Colombia 14-13.

La Copa Panamericana femenina 2025 formó parte del proceso de clasificación para varios eventos importantes: la Copa Panamericana Femenina 2026, el Campeonato Continental NORCECA Femenino 2026, los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y los Juegos Panamericanos 2027. Además, el torneo otorga puntos para el Ranking Mundial FIVB.

Un total de once equipos compitieron, divididos en dos grupos:

Estados Unidos es el equipo más exitoso del torneo, con siete medallas de oro desde la creación del evento en 2002. Le sigue República Dominicana, ahora, con seis títulos, que se acerca peligrosamente a las norteamericanas.

Cuba con cuatro y Brasil con tres. El pasado campeón era Argentina, que obtuvo el oro en 2023 y 2024, pero no defenderá su título este año.

