Reinas del Caribe van a las semifinales luego de un triunfo ante Canadá en la Copa Panamericana

Las Reinas del Caribe festejan su pase a la semifinal con 4-0

COLIMA, MEXICO (8-08-2025). El sexteto femenino de la República Dominicana, las Reinas del Caribe, derrotaron anoche tres sets por dos a Canadá (25-19, 15-25, 25-14, 28-26 y 25-15), para conseguir así su pase a una de las series semifinales, en un choque bien reñido que duró horas y cuatro minutos, correspondiente al Grupo B, de la XXII Copa Panamericana de Voleibol.

Con esa victoria, las Caribeñas concluyeron la ronda preliminar de manera invicta con cuatro triunfos al hilo para dominar el grupo B.

Las dominicanas descansan hoy mientras se celebran los partidos de cuartos de final para decidir los equipos que irán a las semifinales.

El ataque de las dominicanas fue guiado por Jinerys Martínez con 16 puntos, seguida de Madeline Guillén con 14, Geraldine González 12 y Samaret Caraballo con 10.

Por Canadá, brillaron Sidney Grills con 14 puntos y Jasmine Rivest con 11 tantos.

Jineirys Martínez consigue un punto por el centro ante Canadá, anoche

El dirigente de Dominicana, Marcos Kwiek, realizó cambios en su escuadra inicial dándole oportunidad a sus jugadoras jóvenes que hicieron un excelente trabajo.

Samareth Caraballo, con su servicio saltado y potencia, le puso mucha presión a la defensa contraria y nueva vez, la combinación de Camila de la Rosa con la central, Jineirys Martínez, surtió sus efectos positivos.

El primer set lo ganaron las quisqueyanas con buena holgura, aunque en el segundo parcial, las canadienses tomaron un segundo aire y lograron empatar el partido.

En el tercero, las pupilas de Marcos Kwiek con buen trabajo de Madeline Guillén, Samaret Caraballo con buenos ataques, además de buenos bloqueos y buena defensa, dejaron en 14 puntos a sus rivales.

Pero, Canadá salió en el cuarto set con mucha fuerza y lograron venir de atrás y se llevaron el games bien batallado 28-26.

En el quinto, las dominicanas se repusieron para llevarse el partido 25-15, aunque Dominicana tuvo que regresar a varias de las estelares para concluir el choque.

