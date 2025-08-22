El presidente Luis Abinader encabezó el acto de relanzamiento del programa de regularización de tierras del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), una iniciativa que permitirá entregar títulos de propiedad a 110 mil familias de proyectos vendidos entre 1996 y 2016, beneficiando a más de 440 mil personas de los sectores Monte de Los Olivos con los proyectos Roselin, Susan II, Miguelina, el sector nuevo amanecer con el proyecto Norberto, entre otros

Durante el acto de relanzamiento del plan de regularización de terrenos pertenecientes al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el mandatario aseguró que el proceso de titulación que desarrolla su gobierno no se limita a un trámite administrativo o legal, sino que constituye un acto “profundamente humano y justo”, al reivindicar derechos largamente postergados de miles de familias dominicanas.

El gobernante afirmó que con esta iniciativa se pondrá orden “donde había caos, justicia donde había abandono y seguridad donde reinaba la duda”.

Asimismo, ell mandatario explicó que serán 110 mil los nuevos títulos de propiedad que se formalizarán en distintas provincias del país, con el objetivo de otorgar tranquilidad y seguridad jurídica a los adquirentes.

A los nuevos títulos se suman los avances ya alcanzados en este proceso de formalización, que incluyen 152 mil títulos que se encuentran en la jurisdicción inmobiliaria, 250 mil títulos actualmente en proceso de levantamiento y 139 mil que ya han sido entregados con el apoyo de diversas instituciones.

Abinader manifestó que cada título representa más que un documento, pues significa “la tranquilidad de saber que la tierra que se trabaja y la casa que se habita están seguras, la posibilidad de acceder a crédito, abrir oportunidades y multiplicar el desarrollo de cada familia”.

El jefe de Estado resaltó que la titularización impacta en todos los niveles: personal, regional y nacional, al fortalecer la confianza de las familias, dinamizar la economía local y reducir las desigualdades sociales.

“Hoy demostramos que la verdadera justicia no se construye solo en los tribunales ni en las leyes, sino en las decisiones de gobierno que tocan la vida concreta de la gente”, afirmó Abinader, al destacar que pocas medidas tienen tanto impacto como garantizar la seguridad jurídica de la tierra y la vivienda.

El mandatario reiteró su compromiso de seguir construyendo una República Dominicana “donde la justicia no sea privilegio de pocos, sino patrimonio de todos, y donde la legalidad se convierta en oportunidad para cada ciudadano”.

Más seguridad jurídica para las familias dominicanas

De su lado, el director general de Bienes Nacionales, del CEA y de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Rafael Burgos Gómez, dijo que la Comisión de Titulación trabaja de manera integrada, reuniéndose cada quince días para evaluar avances y dar cumplimiento a la meta trazada por el presidente Abinader: entregar 1 millón de títulos de propiedad en todo el país para finales de 2028, fortaleciendo la seguridad jurídica, impulsando el desarrollo social y generando un impacto económico significativo para los hogares dominicanos.

En ese sentido, Burgos Gómez explicó que recientemente el CEA entregó 2,000 títulos correspondientes a proyectos de titulación. Asimismo, indicó que se han distribuido 139,000 títulos a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Bienes Nacionales, el CEA y el Instituto Agrario Dominicano (IAD). Mencionó que otros 350,000 títulos permanecen pendientes de liberación, sujetos a la modificación de la Ley 82-25 (Ley de Familia) y que la Jurisdicción Inmobiliaria mantiene en proceso de emisión 152,000 adicionales. A esto se suman los 110,000 títulos correspondientes a proyectos vendidos entre 1996 y 2016 bajo la gestión del CEA. Además, unas 250,000 propiedades se encuentran en proceso de levantamiento técnico con miras a ser tituladas entre 2026 y 2028.

El director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) destacó que los residentes de las urbanizaciones beneficiadas con el proceso de titulación inician hoy una nueva etapa de esperanza y seguridad. Recordó que, al asumir sus funciones, encontraron las escaleras del edificio del CEA repletas de cajas y documentos abandonados, pertenecientes a miles de familias que, de buena fe, habían comprado terrenos sin recibir nunca un título que respaldara legalmente su propiedad. “Al informar de este hallazgo al presidente Abinader, recibí la orden inmediata de iniciar este esfuerzo de titulación, porque era un compromiso con los ciudadanos que confiaron en el Estado”, explicó.

Manifestó que este acto marca un día histórico, pues más allá de los números y las estadísticas, lo que realmente se garantiza es que cada familia tenga la certeza de que nadie podrá despojarlos de sus terrenos o viviendas. “Cuando el presidente entregue un título, será un documento definitivo que asegura que esa propiedad pertenece de manera justa y legal a cada hogar dominicano”, afirmó.

Al finalizar informó que los equipos técnicos permanecerán en el territorio desde este mismo día, con el objetivo de entregar los títulos en un plazo no mayor a tres meses. Asimismo solicitó la colaboración de los comunitarios para facilitar los levantamientos y garantizó que todos los documentos ya han sido recuperados y organizados en el archivo del CEA con estándares internacionales. “Estamos hablando de 288 urbanizaciones del Consejo Estatal del Azúcar que hoy comienzan a ver cumplida una promesa de justicia y de esperanza. Este es un acto que fortalece a nuestras familias y que quedará grabado en la historia de la República Dominicana”, concluyó.

Nuevo amanecer para las familias

La pastora Marlenys Rijo, presidenta de la junta de vecinos de la urbanización Jardines del Edén del sector Monte de los Olivos, expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader y a las autoridades presentes por el impulso de los proyectos habitacionales en el país. Señaló que estas iniciativas representan un nuevo amanecer para cientos de familias, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, que hoy ven más cerca el sueño de tener un hogar digno.

Acompañaron al presidente Luis Abinader, la gobernadora de la Provincia Santo Domingo, Lucrecia Leyba; los directores de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez; de Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux; los diputados Jheyson García Castillo; Juan José Rojas; Kimberly Taveras; Pedro Hugo Alcántara y Altagracia de los Santos; los alcaldes de Santo Domingo Este, Dío Astacio y de de La Caleta, Máximo Soriano; el director general de Embellecimiento de Carreteras y Circunvalaciones, Rodolfo Valera y el director de Prensa del Presidente, Alberto Caminero.

