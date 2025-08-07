Relevantes detalles de la reunión entre empresarios y funcionarios en Hacienda

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sostuvo este jueves un encuentro con un grupo de destacados empresarios, con el objetivo de promover el diálogo sobre temas fiscales y financieros del Estado.

La reunión, celebrada en el Salón Matías Mella del Ministerio de Hacienda y Economía, forma parte de una serie de acercamientos que el titular de esa cartera viene desarrollando con todos los sectores productivos del país, dentro de una agenda enfocada en el diálogo abierto y la consolidación de políticas públicas orientadas al crecimiento económico.

Durante el encuentro, el ministro Díaz escuchó las perspectivas y propuestas de los empresarios sobre temas clave para el fortalecimiento de la economía, reafirmando su compromiso de mantener una gestión cercana, transparente y orientada al consenso.

“Estamos comprometidos con mantener un diálogo abierto y constructivo con el sector empresarial, porque solo trabajando juntos podremos seguir fortaleciendo la confianza, la estabilidad económica y el desarrollo sostenible del país”, afirmó el ministro.

Este espacio de diálogo refleja la importancia de la colaboración público-privada para continuar impulsando la estabilidad macroeconómica, la competitividad del país y el bienestar de todos los dominicanos.

Leer más: Empresarios y funcionarios se reúnen: ¿se firmará un acuerdo?

Entre los asistentes se encontraron Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva del Grupo SID; Samir Rizek, presidente de GME y de la Asamblea de Accionistas de Alpha Inversiones; Manuel Corripio, presidente del Grupo Corripio, y Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella.

Asimismo, José Miguel González Cuadra, presidente ejecutivo de CCN; Frank Elías Rainieri, presidente y CEO del Grupo Puntacana; Franchesca Rainieri, presidenta de AMCHAMDR y CFO del Grupo Puntacana; Steven Puig, presidente del Banco BHD; Luis Molina Achécar, presidente del Consejo del Banco BHD; Félix García, presidente del Grupo Linda; y René Grullón, presidente ejecutivo del Grupo Popular.

En esta misma semana, el funcionario sostuvo una reunión con directivos de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y con la Federación Dominicana de Comerciantes, reafirmando su compromiso con una gestión abierta y basada en el diálogo permanente con los sectores productivos.

Asimismo, los ministros de Hacienda y Economía (MHE), Magín Díaz, y de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, sostuvieron un encuentro con representantes del sector Mipymes a nivel nacional, como parte del compromiso del Gobierno con el diálogo permanente y el fortalecimiento del aparato productivo del país.