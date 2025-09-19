Religiosos RD celebran Día de la Biblia en el Palacio Nacional

Religiosos RD celebran Día de la Biblia en el Palacio Nacional

La vice Raquel Peña, el presidente Abinader y representantes de las iglesias. Francisco Alvarez.


Cristianos de diferentes manifestaciones participaron ayer en el Palacio Nacional en el acto conmemorativo del Día Nacional de la Biblia, que encabezó el presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña, a la primera dama, Raquel Arbaje, y al enlace con el Poder Ejecutivo y la iglesia, Milcíades Franjul.

El padre Kelvis Acevedo, el pastor Víctor Tiburcio y Franjul, exsenador por la provincia Peravia, coincidieron en exhortar a la población a leer la Biblia y a tenerla como una guía en cada situación de la vida.

El acto transcurrió entre canciones, alabanzas cristianas y las palabras de representantes de las iglesias, tanto Católica como Evangélicas, en la que se exhortaba a buscar de Jesucristo como camino a la paz y una realidad más prometedora con menos violencia, más sabiduría y prosperidad. Exhortó a leer la biblia y a predicarla en todos los tiempos; a vivir una vida centrada en Cristo, porque sin él “no somos nada y con él somos transcendentes en todo”.

Sostuvo que leer la Biblia “nos cambia la vida y nos guía por caminos de luz, esperanza y confianza”.

El Víctor Tiburcio citó lo importante de practicar la misericordia, el perdón, la docilidad, la honestidad y la bienaventuranzas “entre quienes nos rodean”.

Dijo que al leer la Biblia, en la palabras del Señor “encontramos consuelos en medios de las dificultades y desesperanza”.

Sostuvo que al leer la Biblia se entiende que la depresión es un miedo al pasado, el estrés un miedo al presente y la ansiedad, miedo al futuro y que todo problema tiene solución, cuando se aprende a ser manso de corazón y pensamiento. Milcíades Franjul expresó que “el Señor nos llama a ser luz en medio de la tinieblas”.

Dijo que República Dominicana reconoce el valor espiritual de la palabra de Dios, expresado en la Biblia. “Hemos sido testigos del acercamiento histórico entre el Estado y la comunidad cristiana”.

Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.

