El reloj que te ayudara a balancear día a día el Galaxy Watch5

Cuando una persona goza de salud tiene un bienestar a nivel físico, mental y social. Tener un buen disfrute de esta es el deseo de todos, aunque a veces se nos olvida que esto no es cuestión de suerte si no de constancia. Además que no existe una fórmula perfecta para tener buena salud. Sin embargo hay herramientas y maneras para que esta pueda mejorar personalizado.

Para esto Samsung Electronics ha creado dispositivos que ayudan a acoplar los estudios con el trabajo y nuestra rutina diaria.

De su gama de relojes inteligentes traen el nuevo Galaxy Watch5 que eleva la calidad de las funciones que puedes emplear para crearte tu propio modelo de gestión, acorde con tus características y tus necesidades.

Este no solo te ayuda a seguir hábitos saludables además te ayuda a crear un estilo de vida saludable, debido a que te permite coordinar distintas áreas de tu vida como dormir, comer, ejercicio entre otras.

Ahora te diremos parte de las cualidades que tiene este reloj inteligente para quienes lo posean

Un sueño placentero

El primer atributo es que te ayuda a dormir bien, te permite tener una visión integral del sueño este hace que puedas recuperar energía, favorecer la regeneración celular en varios órganos de tu cuerpo, fortalecer las defensas de tu organismo frente a enfermedades y mejorar tu desempeño diurno.

Su programa Sleep Coaching te permite tener un seguimiento personalizado, mientras duermes durante siete días y luego orientarte en la manera en que puedes establecer hábitos y rutinas saludables que propicien un franco mejoramiento de este momento reparador del día.

Medir y reportar tu cuerpo desde la app

Su BioActive Sensor (sensor bioactivo de Galaxy Watch) te da los recursos para medir la temperatura corporal, la tensión arterial y el oxígeno en sangre, entre otros signos vitales. Este se activa en el momento en que quieres saber el estado de tu cuerpo.

El reporte de este se puede leer la aplicación Samsung Health. De igual forma puedes saber como esta respondiendo tu cuerpo al ejercicio. Además que monitorea tus pasos y calorías quemadas.

El sensor bioactivo también es un aliado muy útil para evaluar los resultados de tu entrenamiento, en el sentido de que puede medir la composición de tu cuerpo antes y después de un día de ejercitación. El Galaxy Watch5 envía una serie de impulsos eléctricos muy tenues y así identifica tu composición corporal en cuanto a masa muscular, grasa y agua. Esta medición es empleada científicamente para cuantificar la proporción de estos elementos en el organismo y a partir de este resultado, diseñar un plan que conjugue la intensidad y el tipo de ejercicios con la alimentación, a favor de mejorar la salud física del usuario.

Rutina diaria

Para finalizar el modelo Pro de Galaxy Watch5 es una guía para tu día a día. Este contiene una función extra que te ayuda a compartir con compañeros los kilómetros recorridos y el número de pasos dados.