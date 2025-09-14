Remesas en la RD alcanzan US$7,921 millones entre enero y agosto de 2025

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que, entre enero y agosto de 2025, las remesas recibidas alcanzaron la cifra de US$7,921.0 millones, aumentando US$808.5 millones (11.4 %) en comparación con el mismo período del año anterior. Particularmente, en el mes de agosto se recibieron US$1,046.5 millones, un incremento de US$94.2 (9.9 %) respecto a agosto de 2024. En lo que va del año 2025, agosto es el tercer mes en el cual las remesas recibidas superan los US$1,000 millones, junto con marzo y julio. Cabe destacar que, estos recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país.

El BCRD explica que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 80.4 % de los flujos formales del mes de agosto, unos US$751.2 millones. Asimismo, el desempleo general del país norteamericano se ubicó en 4.3 % en agosto, un ligero aumento respecto al nivel de 4.2 % del pasado mes de julio de 2025, con la adición de 22,000 nuevos empleos.

Adicionalmente, el índice de gestores de compras (PMI por sus siglas en inglés) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM por sus siglas en inglés) registró un valor de 52.0 en el mes de agosto, por encima del 50.1 observado en julio, indicando la expansión del sector servicios, donde se emplea gran parte de la diáspora dominicana.

Las remesas son vitales para la economía de RD.

El BCRD destaca también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en el mes de agosto, como España, por un valor de US$71.4 millones, un 7.6 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere, así como Italia, Haití y Suiza, con 1.5 %, 1.3 % y 1.2 % de los flujos recibidos, respectivamente. En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia, entre otros.



Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el BCRD señala que el Distrito Nacional recibió una proporción del 47.5 % durante agosto, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 10.6 % y 7.0 %, respectivamente. Esto indica que cerca de dos terceras partes de las remesas (65.0 %) se recibe en las zonas metropolitanas del país.

Analizando el comportamiento reciente del sector externo, las perspectivas del BCRD contemplan una evolución favorable de los ingresos de divisas durante 2025, destacándose los ingresos del sector turismo, las exportaciones y la inversión extranjera directa en conjunto con las remesas. En cuanto a las remesas y los flujos de IED, se estima que, al terminar el año, se ubiquen en torno a los US$11,700 millones y a los US$4,800 millones, respectivamente. Asimismo, es importante destacar el aporte de divisas que suministrarían las exportaciones de oro al cierre del 2025, las que podrían alcanzar los US$2,000 millones apoyadas en precios superiores a los US$3,000 por onza Troy.

Estos ingresos de divisas contribuyen en mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que al cierre de agosto de 2025 la moneda nacional se depreció en 3.3 % con respecto al cierre de 2024. Estos mayores flujos externos han permitido también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales alcanzaron al cierre de agosto los US$13,887.6 millones, que representa un 10.7 % del PIB y cubre unos 5.1 meses de importaciones, por encima de los umbrales recomendados por el FMI.

El Banco Central reafirma su compromiso con la vigilancia sobre el entorno económico actual para continuar tomando las medidas necesarias para contrarrestar el impacto en la economía dominicana del desafiante panorama internacional, a fin de garantizar la estabilidad de precios y del mercado cambiario.