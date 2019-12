Rendón es presentado con los Angeles

Un viaje de apenas 30 minutos en la autopista separa al Angel Stadium de Dodger Stadium, pero las contrastantes atmósferas de Anaheim y Los Ángeles hicieron una diferencia para Anthony Rendón cuando escogió firmar con los Angelinos y no con los Dodgers.

Rendón, quien acordó por siete años y US$245 millones con los Angelinos, dijo durante la rueda de prensa en la que fue presentado el sábado que “el estilo de vida tipo Hollywood” de Los Ángeles, “simplemente no parecía que iba a encajar para nosotros como familia”.

Haber firmado con los Angelinos, sin embargo, le permitirá a Rendón, su esposa Amanda y su hija Emma disfrutar del sur de California sin estar bajo el foco de L.A., pues el jugador reconoció que encontró el ambiente en el condado Orange muy diferente.

“Yo creo que cuando la gente piensa en California, se imaginan a Hollywood de una vez, el estilo de vida glamoroso, el montón de cámaras y los paparazzi”, dijo Rendón. “Pero todo el mundo dice que aquí abajo (en Anaheim) es todo lo contrario”.

Rendón dijo que no era que no quería jugar para los Dodgers – acotando que eran un equipo “al que siempre consideramos”, porque siempre están en la pelea”.