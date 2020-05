René, de verdad que no te guardamos rencor… nos queda la música

Todos sabemos que la decisión no fue tuya. Fuiste empujado a un viaje, aparentemente colectivo, pero en el fondo estamos conscientes de que en ello no hubo nada de cierto.

Probablemente no estuviste de acuerdo, porque tus manos nunca tomarían la decisión de dejar de pulsar el teclado de tu laptop para reproducir aquellos sueños que aprendiste de niño en las faldas que les alzabas a las sierras de Constanza, maroteando por los ríos, correteando tras las mariposas, entrando en confianza con las tías-abuelasen la casa paterna, yendo y viviendo con el viejo Juan del conuco, sonriéndole a aquella niña que venía con el río detrás, con un calabazo de agua y las mariposas revoloteándoles las trenzas húmedas y brillantes.

Y ya para entonces tú intuías su nombre, probablemente se llamaba Julia con sabor de tiempo y de canción y esa muchacha angelical y blasfemay pasado el tiempo/espacio, saltando de una agencia publicitaria a otra, saboreando un brandy y un cigarrillo, dándole forma a esa muchacha en las tardes luminiscentes del Conde colonial; ellahabría de transmutase en la Maga en una tarde de lluvia en la rue de Varennes, en París,o en Carmen……jugando a la rayuela, colgada de tu brazo, y tú,René,suplantando a Oliveira, quien nunca existió, te sabías él, aquí en el trópico ardiente, primer “cortaziano” posible, jazzeando con Dizzy Gillespie y Charlie Parker.

Ese muchacho grande y de sonrisa inocente, siempre soñando, siempre viajando con la mochila cargada de viejas y nuevas palabras e historias;siempre de regreso en noviembre a ese encuentro con nosotros y nosotros contigo y con tus libros;no sabemos, ¿acaso, tú lo sabes?, porque nos dejaste la impronta de que eldiablo sabe por diablo, …

¡Por Dios! René, ¿porquéviniste a decirnos hasta luego en marzo?, en este mal del tiempocoronado de virus.

Tus amigas y amigos:

Raúl Bartolomé y Jacquelín, Miguelina Crespo y Víctor, Denis Mota y

Norma, Margarita Marmolejos, Rafael Peralta Romero, Osvaldo Santana, Loretta Jiménez, Abil Peralta, Bienvenido Álvarez, Nita Adames, Juan Freddy

Armando, Xiomara Henson, Yuli Hidalgo, Tomás Castro, Diómedes

Núñez, Claridania Moronta, Carmen Sterk, Juan Acosta, Ramón Astacio, Matilde Fabián, Octavio Estrella.

Santo Domingo, 16 de abril, 2020.