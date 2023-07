RENEW festeja seis años de trayectoria y buen servicio

Recientemente abrió su área pediátrica destinada para niños, niñas y adolescentes

RENEW, Centro de Terapia Física y Rehabilitación celebra su sexto aniversario, fundamentados en una entrega constante de buen servicio, innovación y atención especializada.

Durante sus seis años de entrega, esta visión se ha convertido en una realidad, con 3 sucursales, 2 expansiones y más de 15 servicios, que le ofrecen a cada uno de sus pacientes, soluciones eficaces para lesiones y dolores crónicos, consolidándose como el centro de terapia física y rehabilitación más grande y moderno de Santo Domingo Este.

Otro de los grandes logros de este centro de salud, ha sido el lanzamiento de su revista RenewMag, que en esta ocasión presenta su segunda edición. La misma cuenta con información actualizada sobre salud y artículos de sus especialistas

Equipo de trabajo de Renew

El éxito de RENEW, se basa en una sólida experiencia sustentada en un equipo humano colaborativo, solidario y servicial que te reciben desde el primer momento y que los ha consolidado en el mercado.

“Al cumplir un año más de servicio ininterrumpido, nos sentimos llenos de satisfacción por el deber cumplido, celebramos el honor que es para nosotros poder colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida de los dominicanos,”, señaló Fernanda Rojas, gerente administrativa de Renew y editora de RenewMag .

De su lado, Reinaldo Ferrer, director médico del referido centro de salud, agradeció a Dios a y todos los pacientes por la confianza depositada en ellos.

“Estos es un centro creado para dar salud a los que no la tienen y mejorar a aquellos que no la pueden tener totalmente, y el mejor testimonio es el que pueden dar los mismos pacientes, quienes dicen que aquí se les da un trato humano y se sienten como en familia y eso es lo más importante, en estos tiempos donde no hay humanidad ni hay trato para la gente, ni decencia”, resaltó el doctor Ferrer.

Durante la celebración de este sexto aniversario, los pacientes recibieron sombrillas, termos y además disfrutaron de un brindis preparado para la ocasión.

Un poco más de RENEW

Fundado en el 2017, momento donde las terapias de recuperación física se ofrecían sin tomar en cuenta los factores y necesidades emocionales. RENEW, nace con una visión clara de distinguirse, a través de una atención que promueva la dignidad, el respeto y la autonomía de sus pacientes.

Renew dentro de su catálogo de servicios ofrece consultas de pediatría, medicina interna, nutrición, psicología, fisiatría y neurología; electromiografía y sonografías; terapia física, ocupacional y deportiva; terapia del habla, terapia sensorial, hidroterapia y electroterapia.

Además, de un área pediátrica exclusiva, con espacios diseñados para brindar una experiencia cómoda y divertida. Mediante un enfoque multidisciplinario, realizan evaluaciones, intervenciones y terapias que estimulan y maximizan las habilidades físicas, intelectuales y psicosociales de infantes, niños y adolescentes.