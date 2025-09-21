Renovemos nuestra mente

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17

El cambio no es opcional; es parte del propósito de Dios para nuestra vida. Resistirlo nos estanca, pero anhelarlo nos impulsa a crecer. No podemos conformarnos con lo que somos hoy porque eso sería vivir en mediocridad. La actitud correcta es reconocer nuestras debilidades y enfrentarlas con decisión hasta superarlas.

Siempre hay algo mejor de nosotros mismos que Dios quiere formar. Por eso, debemos permitir que él trabaje en cada área hasta que su obra se haga visible y completa en nuestra vida.

Ignorar nuestra realidad es engañarnos y rehuir de la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Él nos llama a renovar nuestra manera de pensar, a despojarnos del «viejo hombre» y dejar que su verdad transforme nuestra mente y nuestro corazón.

La mentalidad carnal es un obstáculo que nos impide heredar las promesas de Dios. Solo cuando rendimos nuestra mente a Cristo y dejamos que la moldee podemos comprender y obedecer su voluntad.

