Renuncia secretario político del PRD

El secretario de la comisión política del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Jesús Antonio Morales De la Cruz, presentó su renuncia a la posición y a la organización política.

A través de una misiva dirigida al presidente de ese partido, Miguel Vargas Maldonado, Morales De la Cruz quien es además regidor por Hato Mayor, expresó que tomó la decisión luego de una profunda reflexión sobre el futuro del partido blanco y el suyo propio.

Manifestó que el último trayecto la militancia perredeísta ha estado expuesta a maltratos y negación de oportunidades.

“Luego de un proceso de reflexión sobre el incierto futuro del PRD y mi propio futuro político, he tomado la soberana decisión de renunciar a mi condición de miembro del Partido Revolucionario Dominicano. Durante 17 años de militancia ininterrumpida pude aportar a mi país y cultivé muchos y buenos amigos, cuyos afectos conservaré desde donde quiera que me encuentre participando en política, en procura de un mejor país”, sostuvo.

“Agradezco el buen trato recibido, y hasta los maltratos y la negación de oportunidades, que me han impulsado a tomar esta difícil, pero necesaria decisión”, puntualiza.