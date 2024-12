Repartidor del periódico Listín Diario denuncia fue víctima de agresión policial en Santiago

Un joven que realiza labores como repartidor de periódicos denunció este martes que fue víctima de una brutal agresión física y verbal por parte de tres agentes de la Policía Nacional que lo interceptaron cuando se encontraba en su propia vivienda, en un hecho ocurrido en la comunidad Savica del sector El Ejido, al norte de esta ciudad.

Yordy de Jesús Padilla, de 30 años, quien trabaja como repartidor en la agencia de Santiago del periódico Listín Diario, narró que los policías lo golpearon a puñetazos en el rostro y otras partes del cuerpo. También dijo que lanzaron gas pimienta, provocando que un hijo menor de edad resultara afectado.

La agresión en contra del ciudadano se puede apreciar en imágenes grabadas por vecinos del lugar, que muestran cómo los agentes arrastran a Yordi de Jesús Padilla y lo introdujeron a la fuerza en el vehículo de la patrulla policial sin haber cometido delito.

“Me sacaron de mi casa, me dieron fuertes golpes en la cara y por poco mi hijo de cinco años pierde la vida asfixiado por el gas pimienta que lanzaron los policías a la vivienda donde vivo. Es un abuso policial que yo espero que se haga justicia”, denunció la víctima, que aún no se recupera del maltrato físico.

Yordy de Jesús dijo que el hecho ocurrió la medianoche del pasado domingo 8 de diciembre de los corrientes.

Contó que fue llevado al destacamento policial del ensanche Libertad, donde pasó una noche tras las rejas en franca violación a sus derechos civiles constitucionales.

