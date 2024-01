Repatrian a 62 dominicanos tras interceptar tres barcos en aguas de Puerto Rico

#BREAKING @USCG Cutter Donald Horsley’s crew repatriated 45 migrants to #DominicanRepublic, Sun., following interdictions near #Aguadilla, PR.



U.S. maritime borders are NOT open to unauthorized entry or illicit trafficking. #DontTakeToTheSeas #OVS@EmbajadaUSAenRD @ArmadaRepDom pic.twitter.com/hVKQ3osLx5