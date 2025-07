Reporte como abuso embarazos en adolescentes

El Servicio Nacional de Salud (SNS) ha dispuesto que toda adolescente que llegue embarazada a un centro debe ser considerada abusada hasta que se demuestre lo contrario.

“Hemos articulado una red de trabajo de manera tal que todo adolescente que llegue embarazada a un centro de salud debe ser considerada violentada hasta que se demuestre lo contrario”, precisó la doctora Milly Fermín, encargada de la Sección de Adolescente de la Dirección Materno Infantil del SNS.

Indicó que anteriormente había trabas y se activó una ruta de violencia y existe un formulario para niños abusados que debe ser denunciado desde el hospital.

Señaló que se trata de un trabajo articulado con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conani) y la Procuraduría. “Todo el personal nuestro que trabaja en las unidades, desde el primer nivel de atención que puede llegar un niño abusado o violentado debe denunciarse desde el hospital”.

Reducción

Fermín indicó que gracias a una serie de medidas el embarazo en adolescente se ha reducido, ya que en 2023 hubo 22,980 casos y al 2024 bajaron a 18,893. Mientras que entre enero a mayo del 2025 se registraron 6,024 con una tendencia a la baja del 6 % con respecto a igual periodo del 2024.

Señaló que el embarazo en adolescente es una problemática social común de varios países, siendo la República Dominicana la que ocupa el primer lugar en la región, por lo cual se ha adoptado una atención integral.

Detalló que antes habían 18 programas distorsionados que fueron reestructurados en 39 que contemplan atención psicológica, psiquiátrica, ginecológica y médicos familiares con horarios especiales.

Explicó que muchos son los factores que inciden en los embarazos en adolescentes y no es solo un problema de salud, sino de educación y familiar que debe intervenir varias instituciones, de ahí que se ha creado un programa interinstitucional. “El embarazo en adolescente es multifactorial, ahora desde el sector salud estamos jugando el rol para disminuir esa tasa y hoy podemos reflejar número un poco alentadores, pero no desmayamos y no nos conformamos”, expresó Fermín en el Almuerzo del Grupo Corripio.