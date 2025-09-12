República Dominicana asume la presidencia de la Federación de Avicultores de Centroamérica y el Caribe

La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) asumió la presidencia de la Federación de Avicultores de Centroamérica y el Caribe (Fedavicac) durante la celebración del XXVII Congreso Centroamericano y del Caribe de Avicultura 2025, que se desarrolla en el Panamá Convention Center, con la participación de 2,086 delegados provenientes de más de 28 países.

La información fue ofrecida por Pavel Concepción, presidente de la ADA, quien encabezó la delegación dominicana junto a Miguel Lajara, Gregory Marte, Jochy Polanco, Wilfredo Cabrera, Juan Lucas Alba, Sergio Jiménez, Binelly López, Félix Henríquez, Federico Cabrera y Welvin Polanco.

Concepción destacó que este logro constituye un reconocimiento al dinamismo de la avicultura dominicana y anunció que, gracias a la designación de Fedavicac, República Dominicana será sede del Congreso Centroamericano y del Caribe en 2027.

La elección de la ADA se produjo de manera unánime, en el marco del mecanismo rotativo de la federación. En este mismo encuentro, también fue designada la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (Anavip) para asumir la vicepresidencia.

El XXVII Congreso reúne a expertos internacionales, empresas líderes, productores y autoridades para debatir sobre innovación, sostenibilidad y los retos del sector en la región.

El programa contempla más de 40 conferencias magistrales y paneles de expertos, abordando temas de alta relevancia como la epidemiología y control de enfermedades aviares emergentes, la aplicación de la inteligencia artificial y análisis de datos en la producción, la nutrición y sostenibilidad con enfoques en la reducción de la huella de carbono, así como el bienestar animal y la bioseguridad como pilares de la avicultura moderna.

Además, el congreso cuenta con una feria de exposición comercial y talleres especializados, consolidando a Panamá como hub de innovación y conocimiento para la industria avícola regional.