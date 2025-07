República Dominicana avanza a cuartos de final tras vencer a México 3-0 en Copa Panamericana

Costa Rica.- República Dominicana cerró la fase de grupos con victoria 3-0 (25-18, 25-17, 29-27) sobre México y se clasificó a los cuartos de final como segundo lugar del Grupo A de la Copa Panamericana Sub-21 Femenina, que se realiza en el Gimnasio Profesor Jorge Luis Solera del Polideportivo Monserrat en Alajuela, Costa Rica.

La victoria deja a las dominicanas disputando los cuartos de final contra Canadá hoy viernes 25 a las siete de la noche, hora dominicana. El otro juego de Cuartos de final es entre México, que terminó en la tercera posición del Grupo A, se enfrenta a Chile (2do del Grupo B) a las 19 horas (Hora Local).

Durante todo el juego, República Dominicana se enfocó en trabajar el ataque, teniendo casi el 50% de los puntos del juego gracias a su fuerza en la net. México no logró descifrar el ataque caribeño.

República Dominicana dominó a México en ataques (42-25) y en bloqueos (10-6). En servicios quedaron empatadas a 5.

Shantal Rivera fue la mejor arma de República Dominicana, al totalizar 21 puntos (16 en ataques, 2 bloqueos y 3 aces). Victoria Firpo anotó 11 puntos (7 ataques y 4 bloqueos). Por México, Mariana del Rocío Hernández fue su mejor ataque con 9 puntos.

Victoria Firpo, capitana de República Dominicana dijo “Estoy bastante feliz, tenemos que esforzarnos más en el próximo juego, y jugar un poco más calmadas, porque hoy finalizamos muy ansiosas”.

Sofía Padrón, capitana de México comentó “La verdad es que me siento inconforme, porque no se obtuvo el resultado, pero lo que sí me gustó del equipo, es que luchamos hasta el final. Nos queda seguir luchando para obtener mejores resultados de aquí en adelante”.